الغضب قد يؤدي الى السكتة الدماغية

يمكن للغضب الناتج عن الاكتظاظ المروري أو الإحباط الناجم عن حدث معين أن تكون لهما عواقب وخيمة على صحتنا تصل إلى حد الإصابة بالسكتة الدماغية.وتقول الكاتبة إيرين بلايكمور في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية إن الباحثين توصلوا في دراسة عالمية أجريت مؤخرا حول الأسباب والظروف التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية إلى أنه في واحد من كل 11 حالة كان المريض قد مر بحالة غضب أو إحباط نفسي خلال الساعة السابقة لظهور أعراض السكتة.هذه الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية لأبحاث القلب (European Heart Journal) اعتمدت على تحليل بيانات 13 ألفا و462 مريضا في 32 بلدا.وقام هؤلاء المرضى -الذين سبق أن أصيبوا بسكتة دماغية- بملء استجوابات مفصلة أثناء الأيام الثلاثة الأولى بعد دخولهم المستشفى، وقد تعلقت الأسئلة بتاريخهم الطبي والأنشطة التي قاموا بها والمشاعر التي مروا بها في الفترة السابقة للإصابة.الغضب والإحباط النفسيبينت النتائج أن حوالي 8% من هؤلاء المرضى المستجوبين أكدوا أنهم عانوا من الغضب والإحباط النفسي خلال نفس اليوم الذي ظهرت فيه هذه الأعراض الخطيرة، كما أكد أكثر من 9% منهم أنهم عانوا من الغضب والإحباط النفسي خلال الساعة السابقة لظهور أول الأعراض.كما أظهرت هذه النتائج أن مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية كانت أعلى لدى من مروا بهذه المشاعر خلال الساعة الأخيرة مقارنة بمن مروا بها في نفس اليوم.وتنقل الكاتبة عن أندرو سميث أستاذ علم الأوبئة السريرية في أيرلندا وأحد المشاركين في الإشراف على هذه الدراسة قوله "إن هذه الدراسة توصلت إلى أن الغضب والإحباط العاطفي يرتبطان بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30% خلال الساعة اللاحقة، وتزداد هذه المخاطر إذا لم يكن المريض قد عانى سابقا من الاكتئاب".ومن التفاصيل الأخرى التي أظهرتها الدراسة أنه كلما انخفض المستوى الدراسي للشخص ازدادت احتمالات إصابته بالسكتة الدماغية الناجمة عن الغضب والإحباط.أما المرضى الذين كانوا يمارسون مجهودا جسديا مكثفا فقد ارتفعت لديهم مخاطر الإصابة بنزيف في المخ بنسبة 60%، ولكن لا يوجد ارتفاع في احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية في الساعة التالية.ارتفاع الكوليسترول وضغط الدمكما بينت الدراسة أن حوالي 5% من المرضى المستجوبين عانوا من إجهاد بدني أو ذهني كبير في الساعة السابقة للسكتة الدماغية، ورغم ذلك جدد الباحثون تأكيدهم على أن ممارسة الرياضة بانتظام تبقى من النصائح المفيدة جدا على المدى الطويل للوقاية من هذه المخاطر الصحية.وتنبه الكاتبة إلى أن ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والعادات السيئة مثل التدخين والسمنة كلها عوامل تزيد احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.وقال الباحثون في خلاصة هذه الدراسة "إن هذه النتائج تؤكد أهمية الحرص على تجنب الغضب والإحباط النفسي للحفاظ على الصحة".