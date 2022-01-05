فوائد تجعل شاي التفاح مشروباً رائعاً لإنقاص الوزن

التفاح فاكهة غنية بالطاقة فهي تقدم العديد من الفوائد لصحتنا، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وهي متعددة الاستخدامات والفوائد الصحية، بدءاً من تنظيم نسبة السكر في الدم والكوليسترول إلى مساعدتك في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يعرفون عن خل التفاح وفوائده في إنقاص الوزن، إلا أن الكثير لا يعرفون شيئًا عن مشروب شاي التفاح، إنه مشروب يمكنك صنعه في المنزل وتناوله على الفور لزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن، وفقاً لما نشره موقع food-ndtv.

كل ما تحتاجه هو تفاحة كاملة، وثلاثة أكواب من الماء، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وكيسين من الشاي، وعود قرفة أو مسحوق قرفة، نضع الماء في مقلاة عميقة القاع ونضيف إليها عصير الليمون، ثم وضعها على النار ثم اغمس أكياس الشاي فيها، أثناء انتظارك لغليان الشاي، قطع التفاح إلى مكعبات صغيرة ثم أضيفيها إلى الشاي المغلي، اترك الخليط ينضج لمدة 5 دقائق، ثم أضف عود القرفة أو المسحوق إليه، صفي الشاي في أكواب وأضيفي إليه محلياً طبيعياً من اختيارك، و يمكن تناول الشاي دافئاً أو بارداً، للمشروب عدد من الفوائد الصحية، مما يجعله مشروباً رائعاً لإنقاص الوزن.1. يقوي المناعةيحتوي شاي التفاح على كميات جيدة من فيتامين سي، والذي يتسرب في الماء المغلي عندما تغمس شرائح التفاح فيه، يعد نظام المناعة الجيد أمراً ضرورياً لفقدان الوزن بشكل فعال.2. يحارب الكوليستروليحتوى التفاح على الألياف ومادة البوليفينول المضادة للأكسدة تقدم في لب التفاح والجلد قد تساعد على تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكولسترول الضار من الدم، وبالتالي، تعزيز حرق الدهون.3. يعزّز الهضميرتبط الجهاز الهضمي الصحي بتحسين فقدان الوزن، وقد يساعد شاي التفاح في تعزيز الهضم لأن التفاح يحتوي على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان فيها، يحتوي التفاح أيضاً على حمض الماليك الذي يضمن صحة الجهاز الهضمي.4. ينظّم سكر الدميحتوي التفاح على سكريات طبيعية على شكل فركتوز، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين التوازن الأيضي وكذلك تنظيم مستويات السكر في الدم، يمنع أي ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ما يلغي الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.5. مخفّض السعرات الحراريةالتفاح من الفواكه ذات السعرات الحرارية السلبية، تحتوي التفاحة ذات الحجم القياسي على حوالي 50 سعراً حرارياً لكل 100 غرام من الفاكهة، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، سواء كنت تفضل تناولها أو شربها في شكل شاي، يمكن أن يساعدك التفاح في الحفاظ على عدد السعرات الحرارية المنخفضة.