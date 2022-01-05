حمية لمحاربة الكرش... تعرف على تفاصيلها

مع بداية العام الجديد، نقدم لك إرشادات لتبدأ حمية جديدة تساعدك على تحسين صحتك والتخلص من الكرش والوزن الزائد والدهون، وللحماية من الشيخوخة، تشمل زيت الزيتون والأسماك الدهنية وكبد الدجاج وغيرها.سنأخذك في جولة تبدأ بتحديد أهدافك، ثم نقدم لك نصائح غذائية محددة، ثم ننتقل إلى أغذية معينة نود منك التركيز عليها. ونؤكد هنا أن هذه النصائح هي للاسترشاد فقط، وليست بديلا عن استشارة الطبيب.حدد أهدافك الغذائية للعام الجديدالوثوق بجسمي أكثر وصحتي.إدراك ما يدخل جسدي.تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة.تناول المزيد من الأغذية النباتية.تناول وجبات خفيفة أقل.تناول الطعام وأنا واعٍ.تناول الطعام على المائدة وليس أمام التلفزيون.التركيز على الاستمتاع بالطعام.التفكير قبل الأكل.تجنّب استغلال الأوقات العصيبة ذريعة لتناول الطعام السيئ.تجنّب الأكل إلا بعد الجوع.التوقف عن الأكل أول الشعور بالشبع.تناول طعام صحي يقي من عسر الهضم أو الحرقة.اتبع هذه النصائح لحرق الدهون وإذابة الكرش والتخلص من الوزن الزائدلا تستعمل قوة الإرادة وتحرم نفسك، فحرمان النفس أمر محبط ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.ركز على الإيجابيات من الغذاء الصحي، وستشعر بتحسن وسيصبح لديك المزيد من الطاقة عندما تتناول طعاما صحيا.ضع أهدافا صغيرة وواقعية، مثل فقدان كيلوغرامين اثنين خلال الشهر القادم.استعمل وصفات صحية في الطبخ، وركز على زيت الزيتون والحبوب الكاملة والبقول.لا تفوت وجبة الإفطار، فتخطي الإفطار يجعلك تأكل وجبات خفيفة في وقت لاحق ويبطئ عملية التمثيل الغذائي.ابدأ يومك بالزبادي والفواكه أو الحبوب الكاملة مع الحليب القليل الدسم.توقف مؤقتا بعد تناول نصف ما في الطبق، قبل الانتهاء من الطبق كله.حاول ألا يمرّ أكثر من 5 ساعات دون طعام، فالانتظار الطويل يمكن أن يستنزف طاقتك ويؤدي للإفراط في تناول الطعام لاحقا.تناول وجبة خفيفة صحية بين الغداء والعشاء.التزم بإجمالي 30 دقيقة من النشاط كل يوم.اهدف إلى تناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.اشتر الفاكهة والخضروات المقطعة، حتى تتمكن من تناولها عندما تكون جائعا.احتفظ بالخضار المجمدة في الثلاجة، فهي سهلة وسريعة وغنية بالمغذيات.أحضر الوجبات الخفيفة إلى العمل، مثل الفواكه والزبادي.حضّر أطباق المعكرونة بالخضار والبروتينات الخالية من الدهون (مثل الروبيان الصغير المعلب أو التونة المعلبة في الماء أو صدور الدجاج المطبوخة مسبقا أو فتات الصويا)، إذ تسمح لك إضافة البروتين والخضروات إلى المعكرونة بتقليل كمية المعكرونة (التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات).