صحة

مريض السكّر يجب أن يشرب القهوة بلا كافيين

Lebanon 24
05-01-2022 | 23:00
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إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك، فمن الضروري أن تنتبه إلى ما تأكله وتشربه يومياً. وهذا ينطبق عليك بشكل خاص إذا كنت تعاني من مرض السكري. يقول موقع "هيلث دايجست" إن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤثر سلباً على مستويات السكر والأنسولين في الدم لدى مرضى السكري، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات وأمراض القلب والكلى ومضاعفات أخرى.
قد تحتوي بعض الأطعمة، مثل البطاطا المقلية والزيوت المعالجة الأخرى، على خطوط حمراء أكثر وضوحاً، ولكن من المهم معرفة العناصر الأقل شهرة في القائمة، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم والأنسولين إلى مستويات عالية بشكل خطير. خذ على سبيل المثال المشروبات التي تحتوي على القهوة.
ففنجان القهوة في أنقى صوره - كما هو الحال في القهوة السوداء من دون مكونات مضافة - لم يثبت أنه يضر مرضى السكري. ومع ذلك، يوصي خبراء الصحة بأن يشرب مرضى السكري القهوة منزوعة الكافيين.

مشروبات بنكهة القهوة
لسوء الحظ، لا يمكننا التعامل مع جميع مشروبات القهوة على مستوى واحد. لا تعد الحلويات ذات المظهر المعقد، التي تقدمها بعض المقاهي والعلامات التجارية خياراً صحياً تماماً. وهذا لا يقتصر على مرضى السكر، ولكن لنا جميعاً. فكوب الكابتشينو يحتوي على 95 غراماً من الكربوهيدرات و21 غراماً من الدهون، وما مجموعه 580 سعراً حرارياً، مقارنة بالقهوة السوداء، التي تحتوي على 5 سعرات حرارية فقط ولا تحتوي على كربوهيدرات أو دهون.
ومن المهم تذكر أن القهوة والمشروبات التي تحتوي عليها ليست خياراً صحياً. في الواقع، فإن أي مشروب يحتوي على مكونات إضافية من السكر والقشدة، من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على نظامك الغذائي الصحي. إذا كنت مصاباً بداء السكري، ولكنك لا تحب طلب قهوة أو إسبريسو سادة، يوصي خبراء الصحة بإضافة ملعقة كبيرة نصفها من الحليب ونصفها من الكريمة الخفيفة، للحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع إلى منطقة الخطر.

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