صحة

أفضل الأطعمة لتطهير الرئتين.. تعرّف إليها

Lebanon 24
06-01-2022 | 05:00
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لا يخلو الهواء الذي نتنفسه من الملوثات، التي يمكن أن تتراكم في قنوات الشعب الهوائية والحويصلات الهوائية، الأمر الذي يتطلب تنظيف الرئتين. وإذا كنت قد اخترت التمتع بالصحة، وأقلعت عن التدخين، فإننا نذكرك بأنك كنت تدخل إلى رئتيك أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية، منها اكثر من 250 مادة ضارة بالصحة، مما يؤكد أهمية تطهير رئتيك، بحسب موقع manipalhospitals.

طرق صحية
ومن أهم طرق تنظيف الرئتين، إضافة الى ممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التلوث بقدر الإمكان، اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لتعزيز المناعة.
وفي ما يلي بعض الأطعمة التي يساعد تناولها على تنظيف الرئتين:
- الزنجبيل: له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على إزالة السموم من الجهاز التنفسي. ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وبيتا كاروتين والزنك، ومن المعروف أن بعض مستخلصات الزنجبيل تقتل خلايا سرطان الرئة. يمكنك إضافة الزنجبيل إلى العديد من الأطباق أو تناول شاي الزنجبيل.
- الكركم: يساعد على تطهير الرئتين، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.
- التفاح: يحتوي على مجموعة متنوعة من مركبات الفلافونويد والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين «سي» الذي يساعد في مكافحة أمراض الرئة بشكل فعال.
- الثوم والبصل: يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يعمل كمضاد حيوي قوي، ويساعد في التغلب على التهابات الجهاز التنفسي التي تسد الرئتين. كما يساعد على تخفيف الالتهاب وتلطيف الربو وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة. ويحتوي الثوم والبصل على مواد كبريتية تساعد في الحفاظ على نظافة الرئتين، وتزداد فوائدهما عندما نتناولهما نيئين. وهما يساعدان في الحفاظ على نظافة الرئتين وتجديد أنسجتهما وخلاياهما، كما يساعدان في تخفيف حالة القلق عند الإقلاع عن التدخين، ويضعفان الرغبة في التدخين.
- الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي لها دور فعال في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، والحماية من السرطانات، وإزالة السوائل من الرئتين. وتساعد الأعشاب الموجودة فيه على تفكيك المخاط من بطانة الرئتين، وهي مضادة للميكروبات بطبيعتها.
- الخضروات: يعمل الكلوروفيل الموجود في الخضروات كمزيل للسموم، ويساعد في تصفية الدم وطرد السموم من الجسم. وأهم الخضروات البروكلي والقرنبيط والملفوف، وهي كذلك غنية بفيتامين «سي»، الذي يعزّز جهاز المناعة لدينا.

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