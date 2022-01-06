10 أطعمة تقيك البرد وتمنحك الدفء في الشتاء

يلجأ كثير من الناس إلى أطعمة وأغذية ومشروبات تساعد على توفير الدفء والطاقة لأجسامهم خلال فصل الشتاء.اختصاصية التغذية دينا بي ديلي، من جامعة موغلا صدقي كوتشمان بمدينة موغلا غربي تركيا، قدمت عبر الأناضول 10 أطعمة وأغذية ومشروبات تتغلب على برد الشتاء.واستهلت المختصة حديثها بالقول "يأتي فصل الشتاء البارد هذا العام متزامنا مع تزايد المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، والمتحور الجديد أوميكرون ومع انخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء يبدأ جسم الإنسان بالتأثر ببرودة الجو".وأضافت "لذلك يحتاج الإنسان إلى اتباع الكثير من الوسائل لتدفئة جسمه، ويمكن للأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم أن ترفع درجة حرارة الجسم وتمده بالطاقة وتساعده على الشعور بالدفء، بطريقة سليمة وفعالة".وفيما يلي الأطعمة والأغذية والمشروبات التي نصحت بها المختصة ديلي:1- الخضراوات الجذرية مثل البطاطا الحلوة والشمندر والجزرنصحت المختصة بتناول أطعمة مثل البطاطا الحلوة التي تحوي نسبة عالية من فيتاميني "أ" و"ج" والبوتاسيوم وكذلك تناول الشمندر والجزر، والكراث والبصل الأخضر، واللفت، والفجل، كونها تحوي مركبات تساعد على إبقاء الجسم دافئًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم.2- حساء الدجاج بالخضراوات والبصليعمل هذا الحساء على تدفئة الجسم، ويمنحه الكثير من العناصر الغذائية الضرورية، ويقاوم الإحساس بالجوع، ويمنح شعورا بالشبع ويعطيه كثيرا من العناصر التي يحتاج إليها مثل البروتينات والفيتامينات، فضلا عن شرب الماء بشكل كاف وهي طريقة بسيطة لمساعدة الجسم على البقاء دافئًا في الشتاء.3- الزنجبيليدعم حركة الجهاز الهضمي كما يقوي جهاز المناعة، ويولد الحرارة في الشتاء ويساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ويعزز من تدفق الدم لتدفئة أصابع اليدين والقدمين، ويحوي الزنجبيل مادة البوليفينول Polyphenol النفاذة التي تشعر الجسم بالدفء.4- الأطعمة الغنية بالحديدمثل اللحوم الحمراء والسبانخ والفاصوليا السوداء. وعند تناولها، فإن الجسم يصرف طاقة إضافية في هضم الطعام وهذا يولد حرارة الجسم ويشعر بالدفء.5- الحبوبفي الشتاء يجب الإكثار من تناول الحبوب مثل الشوفان والأرز البني فهي مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، والتي تستغرق وقتًا لهضمها في الجسم، خلال هذه العملية، يستخدم الجسم طاقة إضافية لهضم الطعام، وهذا بدوره يجعل الجسم أكثر دفئًا.6- زبدة الفول السودانييمنح هذا الغذاء الجسم الطاقة التي تبعث على الدفء السريع، كما يمد الجسم بالحديد والفيتامينات والألياف ولكن يجب عدم الإكثار من الفول السوداني لأنه يسبب زيادة الوزن.7- البهارات والتوابل الحارةتساعد في الحفاظ على الجسم دافئا خلال فصل الشتاء، مثل الفلفل. وكذلك القرفة والقرنفل والفلفل الحار.8- العسليعطي العسل الجسم الطاقة والسكريات، وينصح بتناوله خلال الشتاء بانتظام أو شربه بالماء الساخن، لأنه يساعد في الحفاظ على دفء الجسم.9- الموزيحتوي على الكثير من فيتامين "بي" والمغنيسيوم، ويساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم بالشكل الصحيح.10- اليقطينيتميز هذا الطعام بمحتوى غذائي غني ومذاق حلو بطبيعته مع سعرات حرارية قليلة، الأمر الذي يجعله وجبة محببة وصحية بامتياز، يساعد على تقوية المناعة، ويمد الجسم بالطاقة عالية والدفء.(الجزيرة)