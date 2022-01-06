ممارسة الرياضة في الهواء الطلق... اليكم بعض الفوائد

هناك العديد من المزايا لممارسة الرياضة في الهواء الطلق البارد، بحسب ما نقل موقع دويتشه فيله عن مجلة "فرويندن" الألمانية، وهي:1- حرق المزيد من السعرات الحراريةيمكننا حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة في الأيام الباردة وحتى تنظيم شهيتنا بشكل أفضل.2- زيادة القدرة على التحملأظهرت دراسات أن درجات الحرارة الأكثر دفئاً يمكن أن تقلل من القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة، في حين أن درجات الحرارة الأكثر برودة يمكن أن تحسن الأداء. ووجدت الدراسات أن درجات الحرارة التي تتراوح بين 10 و12 درجة هي الأفضل لممارسة التمارين الرياضية من أجل زيادة القدرة على التحمل.3- جعل الدماغ يعمل بشكل أفضلتشير دراسات إلى أن أدمغتنا تعمل بشكل أفضل في الطقس البارد، لأن انخفاض درجة حرارة الجسم يجعل الدماغ يحصل على مزيد من الطاقة على شكل غلوكوز، وهذا بدوره يحسن أداء المخ. كما ذهبت دراسات أخرى إلى أن أداء الذاكرة يكون أفضل في الطقس البارد.لكن انتبهرغم فوائد ممارسة الرياضة في الجو البارد، ينصح بالابتعاد عن ذلك عندما يكون المرء مريضاً أو مصاباً بنزلة البرد. كما ينصح بتجنب ممارسة الرياضة في الأجواء القارسة، ومن المهم بالتأكيد ارتداء ملابس رياضية مناسبة مقاومة للبرد، وقبل كل شيء استشارة الطبيب.