20
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ممارسة الرياضة في الهواء الطلق... اليكم بعض الفوائد
Lebanon 24
06-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هناك العديد من المزايا لممارسة الرياضة في الهواء الطلق البارد، بحسب ما نقل موقع دويتشه فيله عن مجلة "فرويندن" الألمانية، وهي:
1- حرق المزيد من السعرات الحرارية
يمكننا حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة في الأيام الباردة وحتى تنظيم شهيتنا بشكل أفضل.
2- زيادة القدرة على التحمل
أظهرت دراسات أن درجات الحرارة الأكثر دفئاً يمكن أن تقلل من القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة، في حين أن درجات الحرارة الأكثر برودة يمكن أن تحسن الأداء. ووجدت الدراسات أن درجات الحرارة التي تتراوح بين 10 و12 درجة هي الأفضل لممارسة التمارين الرياضية من أجل زيادة القدرة على التحمل.
3- جعل الدماغ يعمل بشكل أفضل
تشير دراسات إلى أن أدمغتنا تعمل بشكل أفضل في الطقس البارد، لأن انخفاض درجة حرارة الجسم يجعل الدماغ يحصل على مزيد من الطاقة على شكل غلوكوز، وهذا بدوره يحسن أداء المخ. كما ذهبت دراسات أخرى إلى أن أداء الذاكرة يكون أفضل في الطقس البارد.
لكن انتبه
رغم فوائد ممارسة الرياضة في الجو البارد، ينصح بالابتعاد عن ذلك عندما يكون المرء مريضاً أو مصاباً بنزلة البرد. كما ينصح بتجنب ممارسة الرياضة في الأجواء القارسة، ومن المهم بالتأكيد ارتداء ملابس رياضية مناسبة مقاومة للبرد، وقبل كل شيء استشارة الطبيب.
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
Lebanon 24
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
00:00 | 2022-01-06
06/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
12:00 | 2022-01-05
05/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر وفاة تيم حسن" يضج مواقع التواصل... ومقطع فيديو لحادث السير ينتشر
Lebanon 24
"خبر وفاة تيم حسن" يضج مواقع التواصل... ومقطع فيديو لحادث السير ينتشر
12:25 | 2022-01-05
05/01/2022 12:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)
14:06 | 2022-01-05
05/01/2022 02:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
01:15 | 2022-01-06
06/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2022-01-06
هذه "السرطانات" يمكن معالجتها بسهولة
08:00 | 2022-01-06
سلوكيات يومية تدمّر أسنانك
07:00 | 2022-01-06
10 أطعمة تقيك البرد وتمنحك الدفء في الشتاء
06:30 | 2022-01-06
"هلوسة وتشنجات"... مرض غامض يصيب الشباب في كندا!
05:00 | 2022-01-06
أفضل الأطعمة لتطهير الرئتين.. تعرّف إليها
03:30 | 2022-01-06
هل بلوغ متحور "أوميكرون" ذروته مدعاة للتفاؤل؟
فيديو
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
06/01/2022 17:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
06/01/2022 17:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
06/01/2022 17:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact