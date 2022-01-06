خطوات للحفاظ على لياقة جسمك.. تعرّف إليها

مع تقدم العمر قد نفقد الكثير من حوافز النشاط، ولا يعود الجسد قادراً على تعويض ما فقده بالكيفية نفسها في فترات الشباب. لذلك، فإن حفاظك على لياقتك من الآن يساعدك على التمتع بها في مستقبل الأيام. وهذه بعض أنواع الرياضات المفيدة التي يمكنها الحفاظ على صحتك وسلامة بدنك، كما أوردتها أخيراً صحيفة ديلي تليغراف:1 - تدريب المقاومةبعد سن الأربعين، نفقد عادة نحو %1 من كتلة العضلات كل عام. وهذا بدوره يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، ويضعف بنيتك ويقلل من مظهرك الرياضي.2 - اليوغاأحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكثير منا خلال العشرينيات والثلاثينيات من العمر هو إهمال الحركة. نجلس لساعات متتالية على مكتب، ثم ننتقل مباشرة إلى روتين تمرين مكثف، من دون القيام بعملية إحماء.3 - تدريبات الحركة اليوميةاليوغا ليست للجميع، وهناك كثيرون يشعرون أنه ليس لديهم نصف ساعة لممارستها كل يوم. ومع ذلك، فيمكنك إيجاد خمس دقائق فقط من الحركة لبدء يومك وإيقاظ جسمك بعد ساعات من النوم.4 - تمارين القلب المنخفضة الشدةتمارين الكارديو المنخفضة الحدة تعتبر من أكبر العوامل لتعزيز اللياقة البدنية. بعض الناس يدمجونها في حياتهم اليومية، ويصبحون نحيفين في بضعة أشهر فقط.5 - استمع إلى جسدكفي العشرينيات من العمر أو في الثلاثينيات، نكون قادرين على ممارسة الرياضة والاعتماد على قوتنا الطبيعية للتعافي من أي إصابة. لكن الوضع يختلف في الأربعينيات، لذا فأنت بحاجة إلى تكييف طريقة تفكيرك، وإلا فإنك تخاطر بإصابة مزمنة لن تتمكن من التخلص منها.6 - أكثر من شرب السوائلالجسم الرطب هو الوضع الصحي والطبيعي الأمثل، ما يساعد على طرد السموم وتقليل التهاب المفاصل وتحسين الطاقة والهضم والأداء العقلي. غالباً ستحصل على زيادة ملحوظة في الصحة والحيوية بمجرد زيادة كمية المياه التي تتناولها.7 - نظام غذائي متوازنإذا كنت تكافح من أجل الحفاظ على نظام غذائي متوازن، فإليك القاعدة السهلة التي يمكنك استخدامها: تناول 40 في المئة من الكربوهيدرات، و30 في المئة من الدهون، و30 في المئة من البروتين. يجب أن يضمن ذلك حصولك على طاقة كافية لتلبية متطلبات اليوم.8 - تنوع المأكولاتتأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الفاكهة والخضروات. إن ملء طبقك بألوان متعددة لكل وجبة يضمن عملياً أنك تستهلك كمية متنوعة من الفاكهة والخضروات الصحية، والتي توفر لك الفيتامينات والمعادن والعناصر المضادة للأكسدة.