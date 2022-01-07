مستخلص النواة يحارب التجاعيد

يعتبر البعض التمر أعجوبة، لقيمته الغذائية وكثرة فوائده الصحية. ويدعو اختصاصيو التغذية إلى إدراج هذه الفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة في النظام الغذائي. وقد ربطت دراسات عديدة تناول التمر بانتظام بصحة الدماغ والإدراك ومهارات التفكير والتخفيف من الأمراض المزمنة وغير ذلك.وفي ما يلي خمس فوائد صحية تجنيها النساء من تناول التمر، وفق موقع supplementpilot:يحتوي التمر على نسبة عالية من الحديد وفيتامين B المفيدين للدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر، ويساعد غنى التمر بالبروتينات على جعل الشعر ناعماً ولامعاً، كما يساعد على التخلص من مشكلة قشرة الرأس. ويساعد فيتامين B5 على تقوية بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه. وتناول التمر يومياً يوفر للشعر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والعلاج للأطراف المتقصفة.يساعد التمر على مرونة أفضل للبشرة، لاحتوائه على فيتاميني C وD، كما يمكن للفواكه أن تساعد في مكافحة مشاكل البشرة. وللتمر فوائد مضادة للشيخوخة، بمنع تراكم الميلانين في الجسم. من المعروف أن مستخلص نواة التمر يحتوي على هرمونات نباتية لها تأثير كبير في مكافحة التجاعيد.يساعد التمر على تنظيم ضغط الدم لأنه غني بالبوتاسيوم والمعادن. كما أنه يوازن تأثيرات الصوديوم في النظام الغذائي، فيخفض ضغط الدم. والمغنيسيوم الموجود في الفاكهة يريح عضلات القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يقلل ضغط الدم.التمر علاج جيد للإمساك والبواسير المرتبطة بالحمل. ومحافظ جيد على صحة الجهاز الهضمي، يخفض مستوى الكوليسترول، وينظم ضغط الدم. ويحتوي على الأحماض الأمينية الضرورية لبناء الجسم، وحمض الفوليك الذي يلعب دوراً مهماً في منع العيوب الخلقية التي تتعلق بالحبل الشوكي والمخ. والتمر غني بفيتامين K، ذي الأهمية الكبيرة لتكوين العظام. ويمكن للأمهات، اللائي يتناولن التمر أن يرضعن أطفالهن بسهولة.يساعد التمر في الحفاظ على صحة العظام ويمنع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام لأنه غني بالنحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم والمنغنيز. كما أنه غني بفيتامين K، وهو مادة تخثر الدم وتساعد على استقلاب العظام.