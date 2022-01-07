أطعمة تُحسّن عملية الهضم

إذا كنت ممن يعانون المشكلات الهضمية باستمرار، إليك 5 أنواع من الأطعمة تعزز الهضم لديك، وتجنبك أعراض وآلام الجهاز الهضمي الشائعة بحسب "hopkins medicine".يجب على الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو حساسية الأمعاء الالتزام بالبروتينات الخالية من الدهون، وتجنب الأطعمة الغنية بها، بما في ذلك الأطعمة المقلية، إذ يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بتقلصات القولون، كما أن نسبة الدهون العالية في اللحوم الحمراء يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات في الهضم، كما يقول الخبراء إن اللحوم الحمراء تعزز أيضا بكتيريا القولون التي تنتج مواد كيميائية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بانسداد الشرايين.في المقابل، يمكن تناول البروتينات الحيوانية من مصادر كالأسماك، مثل سمك السلمون الذي يعتبر مصدرا ممتازا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب بالجسم، وتحديدا التهاب الأمعاء واضطرابات الجهاز الهضمي.إذا كنت شخصا عرضة للغازات والانتفاخ، فقد ترغب في محاولة تقليل استهلاكك للفركتوز أو سكر الفاكهة بشكل عام، إذ تحتوي بعض الفواكه، مثل التفاح والكمثرى والمانجو، على نسبة عالية من الفركتوز.من ناحية أخرى، يحتوي التوت، والحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت، على كمية أقل من الفركتوز، مما يسهل تحملها، ويقل احتمالية تسببها في الغازات، وكذلك الموز فاكهة أخرى منخفضة الفركتوز وغنية بالألياف، وتحتوي على مادة الإينولين، وهي مادة تحفز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.اختيار الأرز البني بدلا من الأرز الأبيض، والمخبوزات المصنوعة من القمح الكامل بدلا من الدقيق الأبيض، يعتبر واحدا من أفضل الخيارات التي يمكنك اعتمادها لصحة معدتك، إذ تحتوي الحبوب الكاملة على كمية أعلى من الألياف، التي تساعد حركة الأمعاء والقولون على العمل بشكل أفضل، إضافة إلى أن الحبوب الكاملة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الأمعاء، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على عمل الخلايا المبطنة للقولون بأفضل طريقة، وبالتالي تمنع حدوث الانتفاخات والغازات.الخضراوات الورقية، مثل السبانخ واللفت، من المصادر الممتازة للألياف، فضلا عن حمض الفولين وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين أ، وبالتالي هي مفيدة للصحة بشكل عام.وأظهرت الأبحاث أن الخضراوات الورقية تحتوي على نوع معين من السكر، يساعد في تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية.الأفوكادو من الأطعمة الرائعة المليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم، الذي يساعد على تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي الصحية، وكذلك يعتبر من الأنواع منخفضة الفركتوز، لهذا لن يسبب مشكلات لها علاقة بالغازات أو الانتفاخات.ومع ذلك كن حذرا من أحجام الحصص الغذائية عندما يتعلق الأمر بأطعمة مثل الأفوكادو، فعلى الرغم من أنها غنية بالعناصر الغذائية، إلا أنها تحتوي أيضا على نسبة عالية من الدهون، لذا تأكد من تناولها باعتدال.