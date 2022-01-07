صحة

لمحاربة ارتفاع الكوليسترول.. تناولوا هذا المشروب السحري

Lebanon 24
07-01-2022 | 02:00
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يشكل تراكم الكوليسترول في جسم الإنسان خطرا يهدد صحته، حيث يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك سلوكيات صحية يمكنك اتباعها للمساعدة في تقليل مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، مثل الإقلاع عن التدخين، وتناول الأطعمة والمشروبات الصحية التي تحتوي على مضادات الأكسدة.
ويعتبر عصير التوت البري الطبيعي هو أحد أفضل المشروبات لمن يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بفضل عناصر الغذائية السحرية، بحسب موقع Eat this,Not that.

كما يحتوي التوت البري على مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد على الحفاظ على توازن طبيعي وصحي لمستويات الكوليسترول من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع الجيد منه.
في المقابل، شدد الأطباء على تناول العصير بشكل طبيعي وخالٍ من أي إضافات خصوصاً السكر، مشيرين إلى أن الأخير يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، ويؤدي إلى ارتفاع نسبته في الدم.
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