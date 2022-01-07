هام جداً.. إليكم أفضل أنواع الكمّامات ضد "أوميكرون"

تسبب تقرير صحيّ عُرض عبر CNN بجدل واسع بعد الحديث عن ضرورة إعادة النّظر في أنواع الكمّامات المستخدمة منذ أكثر من عامين مع وجود متحوّر "أوميكرون" سريع الانتشار.

وأشار التقرير الى أن هناك حاجة إلى المزيد من الحرص والتشدّد في استخدام الكمّامة مع انتشار متحوّر "أوميكرون"، وذلك ينطبق بشكل خاص على مَن يعتمدون على الكمّامات المصنوعة من القماش.

ولفت التقرير الى أن ثمة حاجة إلى كمّامات مصنوعة من موادّ معيّنة كألياف الـpolypropylene، التي تعمل كحواجز من الناحيتين الميكانيكيّة والإلكتروستاتيكية. ومن الشروط الأساسيّة أيضاً أن تكون الكمّامة مناسبة تماماً للوجه. أمّا أفضل أنواع الكمّامات في هذه الحالة فهي الـK95 والـN95 باعتبارها قادرة على منع وصول الجزيئيّات إلى الفم والأنف، لذلك يوصي الخبراء اليوم باستخدامها، لأنها تؤمّن حماية قصوى تجاه "أوميكرون"، رغم ندرتها في الأسواق.

وتنصح منظمة الصحة العالمية باختيار الكمّامة المناسبة تماماً للوجه والتي تلتصق به، لتكون لديه حماية أكبر خاصة في الأماكن المكتظّة.