دراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب

الشوكولاتة الداكنة مصنوعة من حبوب نبات الكاكاو، ويعود تاريخ استخدامها إلى أمريكا الوسطى، وفقًا لمجلة "Nutrients". واتضح لاحقا أن الشوكولاتة الداكنة تتمتع ببعض الفوائد الصحية الرائعة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة. وفقًا لموقع "Everyday Health".



يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تعزز مزاجك ويمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم وتجنب مرض السكري.



تحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم، والتي تعزز صحة الجلد وقد تساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية. تشير بعض الأدلة إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان.



فوائد الشوكولا الداكن الصحية للقلب