16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
نبات البلسان مفيد في علاج الإنفلونزا.. هذا ما كشفه العلماء
Lebanon 24
09-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف علماء بولنديون مصدرا لمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات مثل الأنفلونزا.
واكتشف علماء جامعة بوزنان البولندية للعلوم الطبيعية أثناء البحث الذي تم نشر نتائجه في مجلة "Molecules" أن نبات البلسان يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الفينولية والفلافونويد. تقلل هذه المواد من الإجهاد التأكسدي، مما يمكن بدوره أن يزيد متوسط العمر المتوقع بفضل تقليل الأضرار طويلة المدى التي تلحق بأنظمة الجسم.
وقال العلماء: أظهرت البحوث أن محتوى الأحماض الفينولية والفلافونويد في المستخلصات يحدد نشاطها المضاد للبكتيريا. ومن بين المركبات التي تم تحليلها كان للأبيجينين والكايمبفيرول والفيروليك وأحماض بروتوكاتيكيك وأحماض بي-كوماريك، التأثير الأكبر على النشاط المضاد للبكتيريا لمستخلصات نبات البلسان".
ووافق على هذه الاستنتاجات علماء أمريكيون من معهد فرانكلين للصحة الذين قاموا بتحليل سرعة شفاء المرضى المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي الذين تناولوا، إلى جانب الأدوية العادية، نبات البلسان. وفي الوقت نفسه كان يجري علاج مجموعة، تحت المراقبة، دون استخدام البلسان.
وأعلن العلماء: "تدل نتائج تحليلنا على أن إضافة البلسان إلى العلاج عند ظهور أعراض في الجهاز التنفسي العلوي تؤدي إلى تقليل مدته الإجمالية مقارنة بالعلاج دون استخدام البلسان".
كما أشار العلماء إلى أن مستخلص البلسان كان أكثر نشاطا في مرض الإنفلونزا من البرد.
الأكثر قراءة
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
Lebanon 24
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
02:30 | 2022-01-09
09/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما كشفه عن سقف سعر الدولار
Lebanon 24
كلامٌ بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما كشفه عن سقف سعر الدولار
04:09 | 2022-01-09
09/01/2022 04:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة آمنة عبر الأوتوستوب...بين جودات وبنات الخالات
Lebanon 24
دعارة آمنة عبر الأوتوستوب...بين جودات وبنات الخالات
02:30 | 2022-01-09
09/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره أحد المصارف "حفاظا على سمعته"
Lebanon 24
هذا ما قرره أحد المصارف "حفاظا على سمعته"
01:45 | 2022-01-09
09/01/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبرى تُكشف.. أمرٌ واحد قد يقطع الكهرباء عن كل لبنان!
Lebanon 24
فضيحة كبرى تُكشف.. أمرٌ واحد قد يقطع الكهرباء عن كل لبنان!
07:15 | 2022-01-09
09/01/2022 07:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-01-09
منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف
14:00 | 2022-01-09
ستتفاجأ.. هذا أكثر نشاط يعرّضك للإصابة بكورونا وتحوراته
11:00 | 2022-01-09
دراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب
08:00 | 2022-01-09
عارض جديد يدل على إصابتك بكورونا.. إليك التفاصيل
05:00 | 2022-01-09
بعد الإصابة بـ"أوميكرون"... كم عليك البقاء بالحجر؟
03:00 | 2022-01-09
الآيس كريم أبرزها.. هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون
فيديو
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
10/01/2022 08:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
10/01/2022 08:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
02:00 | 2022-01-09
10/01/2022 08:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact