صحة

هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر

Lebanon 24
10-01-2022 | 10:00
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أعلنت إخصائية التغذية، ناتاليا كروغلوفا، أنه توجد في عدد من المواد الغذائية كمية كبيرة مما يسمى بالسكر المضاف، حتى لو كان المنتج غير محلى.

وأوضحت الإخصائية، وهي تعمل في المركز الطبي والتعليمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة سان بطرسبورغ، أن قائمة المواد الغذائية التي تضم أكثر كمية من السكر المضاف تتصدرها منتجات الحلويات والمخابز، وتليها "الإفطار الجاهز" والزبادي المليء بالفواكه، وبعض الصلصات والمايونيز. كما يوجد السكر المضاف في النقانق المسلوقة والفطائر والكاتشب، حيث يتم إضافته لتحسين الطعم.

وشددت الإخصائية في الوقت ذاته على أن الكربوهيدرات الموجودة في الفواكه لا تعد سكرا مضافا.

( نوفوستي)
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