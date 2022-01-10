صحة

طبيب يتحدث عن مدى خطورة متحوّر "دلتاكرون"... هذا ما كشفه

Lebanon 24
10-01-2022 | 16:00
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لا يمكن حاليا فهم مدى خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا، بصفته سلالة هجينية لمتحوري "دلتا" و"أوميكرون"، إلا بعد دراسة خصوصياته من قبل الأخصائيين في منظمة الصحة العالمية.

أعلن ذلك طبيب الوبائيات وكبير أطباء الصحة السابق في روسيا، غينادي أونيشينكو معلقا على اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في قبرص، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لايف" الروسية.

وقال إن سلالات فيروس كورونا لا يمكن أن تتعامل مع البعض. وإنها تنشأ وترى النور نتيجة الصراع مع البشر وليس مع بعضها. ويدور الحديث على الأرجح هنا عن بقاء طفرات سجلت لدى سلالة "دلتا" وما قبلها في مكوّنات متحور "أومكرون".

وحسب، غينادي أونبشينكو، فإن التطعيم وتلقي اللقاح المعزز يعتبران في كل الأحوال سبيلا أكثر فاعلية لوقاية النفس والأقرباء من فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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