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صحة
طريقة لتخفيض خطر الإصابة بالسرطان
Lebanon 24
10-01-2022
|
23:00
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كشفت الطبيبة البريطانية شيرين قسام، فائدة النظام الغذائي النباتي الذي يسمى أحيانا " حمية كانون الثاني" للوقاية من السرطان.
وأوضحت الطبيبة، أن المواد الغذائية في النظام الغذائي النباتي بما فيها الفواكه والخضروات والبقول والمكسرات والحبوب، غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية النباتية والألياف الغذائية، ما يقلل من خطر الالتهابات والإجهاد وتمنع نشوء هرمونات النمو.
وتقول، "إن هذه المواد تؤثر في الآلية الأساسية لتكاثر الخلايا السرطانية".
وتنصح الدكتورة بالتخلي عن اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.
وبالإضافة إلى هذا، تشير الطبيبة إلى نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة أكسفورد ، التي تفيد بأن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالآخرين. مشيرة إلى أن بعض الآثار الإيجابية للتحول إلى نظام غذائي نباتي تظهر فورا، والبعض الآخر مع مرور الوقت. كما تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وغيرها.
المصدر:
روسيا اليوم
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