صحة

السجائر الإلكترونية ترفع الإصابة بضعف البصر

Lebanon 24
10-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-905826-637774603982135985.jpeg
Doc-P-905826-637774603982135985.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أحدث دليل يقوض الادعاءات بأن التدخين الإلكتروني يعد بديلاً آمناً عن السجائر التقليدية، كشفت دراسة أميركية كبرى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بضعف البصر بنسبة %34، مقارنة بأولئك الذين لم يجربوها من قبل، وفق ما ذكرت "التليغراف".
ويعتقد الباحثون أن المذيبات التي في سائل السجائر الإلكترونية قد تلحق الضرر بالقناة الدمعية، فضلاً عن التسبب في الإجهاد التأكسدي بالجسم، والذي تم ربطه بتدهور صحة العين.
ومن المعروف منذ فترة طويلة أن السجائر التقليدية يمكن أن تضر ببصر الناس، ومع ذلك، فقد تم الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها أكثر أماناً بشكل كبير، حيث ذكرت الحكومة البريطانية أنها أقل ضرراً بنسبة %95 على الأقل. وبلغ عدد مدخني السجائر الإلكترونية عام 2021 نحو 3.6 ملايين شخص. 

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2022-01-10
16:00 | 2022-01-10
16:00 | 2022-01-10
14:00 | 2022-01-10
12:00 | 2022-01-10
10:00 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website