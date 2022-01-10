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صحة
السجائر الإلكترونية ترفع الإصابة بضعف البصر
Lebanon 24
10-01-2022
|
23:00
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في أحدث دليل يقوض الادعاءات بأن التدخين الإلكتروني يعد بديلاً آمناً عن السجائر التقليدية، كشفت دراسة أميركية كبرى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بضعف البصر بنسبة %34، مقارنة بأولئك الذين لم يجربوها من قبل، وفق ما ذكرت "التليغراف".
ويعتقد الباحثون أن المذيبات التي في سائل السجائر الإلكترونية قد تلحق الضرر بالقناة الدمعية، فضلاً عن التسبب في الإجهاد التأكسدي بالجسم، والذي تم ربطه بتدهور صحة العين.
ومن المعروف منذ فترة طويلة أن السجائر التقليدية يمكن أن تضر ببصر الناس، ومع ذلك، فقد تم الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها أكثر أماناً بشكل كبير، حيث ذكرت الحكومة البريطانية أنها أقل ضرراً بنسبة %95 على الأقل. وبلغ عدد مدخني السجائر الإلكترونية عام 2021 نحو 3.6 ملايين شخص.
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