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صحة
هذا هو أكثر نشاط يعرضك لخطر الإصابة بكورونا!
Lebanon 24
11-01-2022
|
05:00
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حددت دراسة جديدة الأنشطة التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وكان التسوق أكثر الأنشطة اليومية التي تجعلك عرضة لخطر الإصابة بكورونا، إذا لم تتبع احتياطات الوقاية واتباع الإجرائات الإحترازية كارتداء الكمامة، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي إكسبريس".
ونظرت دراسة Virus Watch البريطانية في الأنشطة اليومية، وقاموا بفحص أكثر من 10 آلاف شخص في إنجلترا وويلز.
ووفقًا للنتائج التي توصلوا إليها، كان التسوق هو النشاط الأكثر خطورة، ووجدوا أن القيام برحلة تسوق مرة واحدة يزيد من خطر الإصابة بالفيروس بمقدار واحد ونصف.
وكان النشاط التالي الأكثر خطورة هو ممارسة الرياضة في الخارج، حيث سجل 1.36%، ومع ذلك، اقترح الباحثون أن هذا قد يكون بسبب الجانب الاجتماعي للنشاط وليس الرياضة نفسها.
من بين وسائل التسلية الأخرى المحفوفة بالمخاطر الذهاب إلى مطعم واستخدام وسائل النقل العام، وتم تسجيل خطر الاختبار الإيجابي بعد ذلك بنحو 1.3 مرة ، خلال فترة عدم التقييد.
وتشير البيانات إلى أن وسائل النقل العام هي أسوأ وسيلة نقل لالتقاط عدوى كورونا، وكانت الأنشطة الأقل خطورة هي زيارة مصفف شعر أو حلاق أو صالون تجميل.
لم يكن هناك "دليل جيد على زيادة المخاطر" من حضور دور السينما أو المسارح أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية الداخلية ، كما ذكرت الدراسة.
المصدر: اليوم السابع
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