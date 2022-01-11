للوقاية من السرطان ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

اختيار الطعام يمكن أن يؤثر على صحة الشخص بشكل كبير، وتؤدي بعض الخيارات السيئة في نوعية الطعام إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، في هذا التقرير نتعرف على المنتجات الغذائية المرتبطة بمخاطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".اللحوم المصنعة لها علاقة قوية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، تصنف منظمة الصحة العالمية أيضًا اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة وبحسب الدراسات تزيد اللحوم المصنعة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 20٪. وكذلك تزيد أيضًا من سرطان المعدة وسرطان الثدي.النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح المضاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالملح قد يؤدي إلى إنتاج مركبات فى الجسم هى المسؤولة عن السرطان في معظم الحالات، يزيد الملح المضاف في النظام الغذائي من خطر الإصابة بسرطان المعدة.