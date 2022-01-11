صحة

شهر كامل دون تناول الحلويات... اليك ما سيحصل لجسمك

Lebanon 24
11-01-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-905968-637774983076155843.jpg
Doc-P-905968-637774983076155843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، أن تخلي الشخص عن تناول الحلويات خلال شهر واحد، يفقده 4 كيلوغرامات من وزنه.

وأوضحت الأخصائية الروسية في حديث لوكالة نوفوستي للأنباء، التغيرات التي تحصل في الجسم عند التخلي أو حتى تناول الحد الأدنى من الأطعمة المحلاة مدة شهر.

ووفقا لها، يجب الانتباه ودراسة الملصقات على الأطعمة، فإذا كانت نسبة السكر في 100 غرام منها أعلى من 22.5 غرام، فهي حلوة المذاق جدا. كما أن السكر الذي تحتويه قد يذكر تحت أسماء أخرى، مثل النشاء المتحلل، دبس السكر، الفركتوز، المالتوز ومسحوق السكر وغيرها.

وتقول، "يظهر تأثير التخلي عن الأطعمة المحلاة خلال شهر في جميع أجهزة الجسم بدءا بالجهاز الهضمي وإلى مستوى الهرمونات، وتتحسن عملية التمثيل الغذائي ويزول الأرق ويفقد الجسم أربعة كيلوغرامات من وزنه، وعموما تتحسن نوعية الحياة".

وتضيف، تتحسن حالة البشرة والجلد، لأن السكر يسبب تدمير الكولاجين، البروتين الذي يجعل الجلد أكثر مرونة ويمنع ظهور التجاعيد قبل الأوان.

( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-01-11
08:00 | 2022-01-11
05:00 | 2022-01-11
03:30 | 2022-01-11
02:00 | 2022-01-11
23:00 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website