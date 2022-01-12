20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... تعرفوا عليها
Lebanon 24
12-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعيش الكثيرون في خوف مستمر من التعرض للهجوم من قبل عدو غير مرئي، هو الفيروسات، لذلك فإن الإجراء الأساسي الذي يمكن أن يحافظ على قوة مناعة جسم الإنسان هو الطعام الجيد، فيما يعد إعادة صياغة لكلمات أبقراط، الطبيب والفيلسوف اليوناني، صاحب لقب أبو الطب الحديث، والذي توصل إلى نظريات طبية أصبحت أساسًا للكثير من الدراسات الحديثة: "ليكن الطعام دواءك، ودواؤك طعامك"، وفقا لما نشره موقع صحيفة Times of India.
إن التغذية الجيدة هي مطلب حيوي للجسم، كي يتمكن من محاربة مسببات الأمراض. ويمكن أن يساعد الطعام الجيد الغني بالمتطلبات الغذائية الكافية في مكافحة فيروس سارس-كوف-2 ومتغيراته. قال الخبراء إنه خلال جائحة كوفيد-19 يمكن للنظام الغذائي الجيد أن يعزز القدرة على الصمود، في حين أن تناول الطعام غير السليم وغير الصحي يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وبالتالي يجعل الجسم عرضة للعدوى الفيروسية.
التعافي من كوفيد
وفيما يتعلق بالمتطلبات الغذائية لمريض كوفيد-19، فإن ما يجب على المرء التركيز عليه أكثر هو البروتين، واللبنات الأساسية للحياة. ويمكن أن يساعد تضمين الكمية المناسبة من البروتين في النظام الغذائي للمريض على تعويض العناصر الغذائية المفقودة في الجسم.
يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان. ويقول هارفارد هيلث إن أصل كلمة بروتين في اليونانية هو بروتوس، والتي تعني "الأول"، أي أن مكانة البروتين تأتي في المرتبة الأولى في قائمة المواد المغذية لجسم الإنسان. ويمنح البروتين اللبنات الأساسية للحياة ويساعد الجسم على إصلاح الخلايا وصنع خلايا جديدة.
التغلب على آثار كورونا
أكدت الدراسات البحثية أن نقص البروتين مرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى آثاره السلبية على كل من كمية الغلوبولين المناعي الوظيفي والأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء GALT. إن تناول كميات أقل من البروتين يجعل الجسم أكثر عرضة لهجمات فيروس كورونا.
ويمكن أن يؤدي وجود حالات طبية مزمنة أخرى، والتي تحد من تناول كمية معينة من الطعام، إلى جعل المريض عرضة للإصابة بعدوى كوفيد. ومن أجل تجنب الإصابة بالعدوى يحتاج المريض إلى تناول التغذية المناسبة للجسم للتغلب على عدوى كورونا.
مقاومة العدوى بفلورونا
ونظرًا لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمناعة، فإن نقص البروتين يجعل الشخص عرضة للإصابة بكوفيد-19 بالإضافة إلى عدد من الالتهابات الفيروسية الأخرى. وفي هذه الأيام، تتزايد حالات فلورونا حيث يصاب الشخص بالإنفلونزا وفيروس كورونا. لذا، يوصي الخبراء من أجل مواجهة هجمات الفيروسات، بتعزيز المناعة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات.
كمية البروتين المناسبة يوميًا
من الناحية المثالية، يلزم 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ولكن يمكن أن يحرص مرضى كوفيد-19 على تناول كميات أعلى من البروتين. ولأن الأمر يعتمد على عوامل مختلفة مثل العمر والحالات الطبية والجنس فإنه يمكن أن يتم استشارة الطبيب أو اختصاصي تغذية بشأن كمية البروتين المناسب تناولها يوميًا لكل شخص، من أجل مزيد من الدقة والفائدة.
يوجد البروتين في المنتجات الحيوانية مثل الدجاج ولحم البقر أو الأسماك ومنتجات الألبان ومن المنتجات النباتية المختلفة مثل الفول والعدس والمكسرات والحبوب الكاملة. يختلف التركيب الكلي للبروتين باختلاف المواد الغذائية، ولذلك، يُنصح بأخذ توصية الخبراء ومعرفة الكمية الدقيقة من البروتين المطلوب للجسم بحسب الوزن والعمر والحالة الصحية لكل شخص.
تابع
الأكثر قراءة
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
Lebanon 24
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
12:39 | 2022-01-11
11/01/2022 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضربُ ثمن سندويش "الشاورما".. كم بلغ سعره اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يضربُ ثمن سندويش "الشاورما".. كم بلغ سعره اليوم؟
13:47 | 2022-01-11
11/01/2022 01:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تثير القلق في فاريا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
حادثة تثير القلق في فاريا.. ماذا حصل؟
14:20 | 2022-01-11
11/01/2022 02:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير المالية.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير المالية.. ما هو؟
11:10 | 2022-01-11
11/01/2022 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن بطاقات التشريج.. أمرٌ يكشف عن "سرقة" تطالُكم!
Lebanon 24
مفاجأة بشأن بطاقات التشريج.. أمرٌ يكشف عن "سرقة" تطالُكم!
12:18 | 2022-01-11
11/01/2022 12:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:00 | 2022-01-12
اليكم اهم مراحل نمو الجنين
05:00 | 2022-01-12
نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا؟ اليكم آخر الأبحاث
03:30 | 2022-01-12
"ذا غارديان": هل سيصبح وباء كورونا أقل خطورة مع تطوره؟
02:00 | 2022-01-12
دراسة مقلقة.. الوجبات السريعة تزيد أمراض المناعة
23:00 | 2022-01-11
أطعمة تحدّ من رغبتك الشديدة في تناول السكر.. تعرّف إليها
16:00 | 2022-01-11
دلتاكرون... حقيقة أم خطأ مخبري؟
فيديو
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
12/01/2022 16:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
12/01/2022 16:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
12/01/2022 16:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact