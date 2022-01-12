صحة

خطأ نقترفة بعد التعافي من كورونا... ما هو؟

Lebanon 24
12-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-906340-637775856802166646.jpg
Doc-P-906340-637775856802166646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت الدكتورة فلاحي نورجاخان، من خطورة ممارسة النشاط البدني والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد التعافي من "كوفيد-19".


وتشير الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن منظومة المناعة بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19" وكذلك الرئتين والقلب تعمل بأقصى قدرتها.

وتقول، "جميع قوى الجسم منشغلة في مكافحة الفيروس. وبالنتيجة يتم التغلب على المرض. ولكن للتعافي تماما يحتاج الجسم إلى الوقت. فإذا استانف الشخص نشاطه البدني في صالة الألعاب الرياضية لن يتمكن من تحمل هذا العبء".

وتضيف، يجب البدء بأبسط أنواع النشاط البدني - المشي وزيادة مدته تدريجيا.

وتقول، "عندما يشعر الشخص أن جسمه مستعد للنشاط البدني، حينها يمكن الانتقال إلى المستوى الأعلى مثل المشي السريع أو الهرولة. وبعد ذلك يمكنه الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وهناك أيضا البدء بأبسط التمارين من أجل تحضير الجسم تدريجيا لتحمل أعباء أكبر. المهم عدم إيذاء النفس. وعلى من كانت إصابته بالمرض شديدة فعليه قبل هذا استشارة الطبيب أولا".

ويذكر أن الدكتورة ألينا غلوشاكوفا، سبق أن أعلنت في حديث للوكالة، أن "كوفيد-19" يمكن أن يسبب التهاب أو احتشاء عضلة القلب واضطراب النبض أو حتى قصور القلب. كما يزداد خطر تجلط الدم بعد الإصابة بالمرض. لذلك، لا ينصح بممارسة التمارين الرياضية الشديدة لمنع تفاقم حالة القلب والأوعية الدموية.

( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-01-12
12:05 | 2022-01-12
12:00 | 2022-01-12
10:00 | 2022-01-12
08:00 | 2022-01-12
07:00 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website