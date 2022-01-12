صحة

هل "أوميكرون" أقل خطورة من غيره؟... هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
12-01-2022 | 12:05
A-
A+
Doc-P-906472-637776115853327559.jpg
Doc-P-906472-637776115853327559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أحدث دليل على أن المتحور "أوميكرون" أقل خطورة من غيره من أشكال فيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية في النرويج، الأربعاء، أن مخاطر دخول المستشفى بسبب "أوميكرون" أقل بنسبة 69 بالمئة مقارنة مع المتحور "دلتا".

وكتب المعهد النروجي للصحة العامة في تقريره الأسبوعي، أن "التحليل الأولي للبيانات النرويجية يشير إلى أن خطر الاستشفاء مع كوفيد 19 على أنه السبب الرئيسي، أقل بنسبة 69 بالمئة مع المتحور أوميكرون مقارنة بالإصابات بالمتحور دلتا".

ورصد المتحور "أوميكرون" لدى 32 بالمئة من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى لاصابتهم بـ"كوفيد 10" في البلد الاسكندنافي، خلال الأسبوع الأول من 2022 (24 من 74)، مقابل نسبة 1.7 بالمئة قبل 4 أسابيع (3 من أصل 175).
 
لكن في الفترة نفسها، بات "أوميكرون" يشكل غالبية الإصابات الجديدة (حوالي 90 بالمئة).

وأكد المعهد النرويجي في تقرير آخر حول تقييم المخاطر، أن "المتحور أوميكرون يشكل خطرًا أقل بكثير من المتحور دلتا".

لكن المعهد قال إنه يتوقع موجة شتوية ستضع المرافق الصحية تحت الضغط، من كانون الثاني إلى آذار، حيث تشير التوقعات إلى أن "مئات آلاف الأشخاص" سيصابون بالمرض، مع ذروة يومية يمكن أن تقترب من 50 ألف إصابة.

وفي النرويج التي يسكنها 5.4 ملايين نسمة، أعادت الحكومة فرض إجراءات صحية في منتصف ديسمبر، بما يشمل منع بيع الكحول في الحانات والمطاعم، وتعميم العمل عن بعد حين يكون ممكنا.

وفي أعقاب ظهور المتحور "أوميكرون"، رجح علماء أن يكون أسرع انتشارًا من السلالة الأصلية والمتحورات السابقة من كورونا، لكنه أقل خطرًا من حيث أعراضه على المصابين.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2022-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-01-12
12:00 | 2022-01-12
10:00 | 2022-01-12
08:00 | 2022-01-12
07:00 | 2022-01-12
05:00 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website