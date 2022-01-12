زيت الزيتون.. ملعقة يومياً تقلّل خطر إصابتك بأمراض القلب

أثبتت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، أن تناول ملعقة من زيت الزيتون بمقدار 13.5 غراماً يومياً يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من أمراض عديدة، مثل أمراض القلب والسرطان، وفقاً لصحيفة "ذا تايمز".ووجد الباحثون، من جامعة هارفارد، أن مجموعة من الخاضعين للدراسة من المستهلكين لزيت الزيتون معظم الوقت على مدار 30 عاماً في تتبيلات السلطة، أو إضافته إلى أطعمة مثل الخبز، أو في الطهي والقلي، كانوا أقل عرضة للأمراض التي تسبب الموت مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا زيت الزيتون أبداً أو نادراً. كما أن أولئك الذين يتناولونه أكثر من غيرهم لديهم احتمال أقل بنسبة %19 للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية، وكان خطر موتهم من السرطان أقل بنسبة %17، وأقل في أسباب التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر بنسبة %29، وكذلك أسباب أمراض الجهاز التنفسي أقل بنسبة %18. بالإضافة إلى خصائصه كمضاد للالتهابات والأكسدة، وينصح الأطباء المرضى باستبدال بعض الدهون، مثل السمن والزبدة، بزيت الزيتون لتحسين صحتهم.