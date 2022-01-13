صحة

5 مشروبات تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي

Lebanon 24
13-01-2022 | 14:00
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يتطلب دماغنا وجهازنا العصبي كميات هائلة من الطاقة والمواد المغذية. يمكن الحصول على كل ما تحتاجه ليس فقط من الطعام، ولكن أيضًا من المشروبات التي تحتوي على تركيبة كيميائية غنية.
القهوة
إذا كنت لا تستطيع تخيل صباحك من دون قهوة، فأنت لست وحدك: أكثر من نصف سكان العالم يستهلكون هذا المشروب كل يوم. وليس عبثا، تساعد القهوة على البهجة، وتحسن التركيز، وتحسن المزاج، بل وتقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
الشاي الأخضر
إذا لم تكن من محبي القهوة، يمكنك شرب الشاي الأخضر لتحسين وظائف المخ. بفضل الكافيين ومضادات الأكسدة، فهو يساعد على زيادة التركيز العام وتحسين التركيز. كما أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يقوي الذاكرة والمناعة.
عصير الشمندر
عصير الشمندر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الآثار الضارة للجذور الحرة، والنترات المفيدة التي تعمل على تحسين أداء الدورة الدموية وتقليل احتمالية الإصابة بالخرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروب يساعد في محاربة التعب ويخفف قليلاً من الصداع.

يمنع تناول عصير الشمندر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى وانخفاض ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.
شاي الكركم
الكركم هو مخزن حقيقي للمواد المفيدة التي تعمل على تحسين الذاكرة ولها تأثير وقائي على الدماغ. نظرًا لخصائص الكركم المضادة للالتهابات، فإن الشاي مع إضافة هذه التوابل الصفراء مفيد أيضًا للبشرة ومشاكل المفاصل والجهاز الهضمي.
شكولاتة ساخنة
الشوكولاتة الساخنة غنية بالفلافانول، مما يحسن الانتباه والذاكرة وسرعة المعالجة والقدرة على التعلم. حاول تحضير هذا المشروب بالشوكولاتة الداكنة أو المرة (على الأقل 50% كاكاو)، لأنه يحتوي على معظم مركبات الفلافونول.
المصدر: سبوتنيك
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