ما هو سر طهو البطاطس المقلية بشكل مثالي؟

أثناء القلي، غالبًا ما تلتصق البطاطس بالمقلاة وتتفتت. يقدم موقع "فود أوبوزريفاتيل" الأوكراني طريقة واحدة بسيطة يمكنك من خلالها طهو الطبق المثالي.إليك كيفية صنع البطاطس المقلية المثالية:قبل صب الزيت النباتي في المقلاة، رش السطح بالملح وحركه لبضع ثوان. سوف تمتص التوابل الرطوبة الزائدة ويصبح الطبق كاملًا ومقرمشًا وذهبيًا. والأهم من ذلك، لن يتناثر الزيت.مع هذه البطاطس المقرمشة، يمكنك صنع سلطة لذيذة.