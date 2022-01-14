صحة

منظمة الصحة العالمية توصي بدواءين جديدين لعلاج كورونا

Lebanon 24
14-01-2022 | 16:00
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أوصت منظمة الصحة العالمية بـ"بارسيسينيب" و"سوتروفيماب" لعلاج المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19".
وبحسب بيان المنظمة: "يجب استخدام "بارسيسينيب"، الذي يستخدم أيضًا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، مع الكورتيكوستيرويدات لعلاج المرضى الذين يعانون من "كوفيد-19".
وبحسب البيان، "يمكن استخدام "سوتروفيماب"، وهو عامل مضاد أحادي النسيلة، للحالات الخفيفة إلى المتوسطة في المرضى المعرضين لخطر عالٍ من الاستشفاء"، وأشارت المنظمة إلى أن الحديث هنا عن كبار السن. والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وكذلك غير الملقحين".
وفقا للبيان: "تستند التوصيات الواردة في التحديث الثامن لإرشادات علاج كوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية إلى بيانات من 7 دراسات شملت أكثر من 4000 مريض يعانون من أشكال خفيفة وحادة وحرجة من كوفيد-19".
 
طُلب من مصنعي هذه الأدوية إكمال عملية التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية، التي تقيم جودة وفعالية وسلامة منتجات الرعاية الصحية لزيادة الوصول إليها في البلدان منخفضة الدخل.
 
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