أعراض أوميكرون تقسم لثلاث مجموعات... ما هي الإجراءات التي يُوصى باتباعها؟







الأعراض الخفيفة للإصابة بسلالة أوميكرون

ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم

سعال جاف

حكة أو التهاب في الحلق

فقدان حاسة التذوق أو الشم

إعياء

صداع

الغثيان والقيء والإسهال

احتقان أو ضغط في الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الخفيفة للإصابة بسلالة أوميكرون

اعزل نفسك

تجنب التواصل مع أفراد أسرتك والأفراد الآخرين

يمكنك تناول الباراسيتامول لتخفيف حدة الأعراض

حافظ على شرب الماء بانتظام

تجنب البقاء في السرير لمدة طويلة كتبت "الجزيرة": قدمت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، الأعراض الخفيفة والمتوسطة والشديدة للإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والإجراءات التي يُوصى باتباعها.الأعراض الخفيفة للإصابة بسلالة أوميكرونارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسمسعال جافحكة أو التهاب في الحلقفقدان حاسة التذوق أو الشمإعياءصداعالغثيان والقيء والإسهالاحتقان أو ضغط في الجيوب الأنفية أو سيلان الأنفالإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الخفيفة للإصابة بسلالة أوميكروناعزل نفسكتجنب التواصل مع أفراد أسرتك والأفراد الآخرينيمكنك تناول الباراسيتامول لتخفيف حدة الأعراضحافظ على شرب الماء بانتظامتجنب البقاء في السرير لمدة طويلة

الأعراض المتوسطة للإصابة بسلالة أوميكرون

حمى شديدة

آلام في العضلات

ضيق في التنفس عند الحركة مع حدوث تشبع الدم بالأكسجين عند معدل أقل من 94% عند تنفس هواء الغرفة.

آلام أسفل الظهر

سعال جاف

قشعريرة مع شعور مستمر بالرعشة

الغثيان والقيء والإسهال

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض المتوسطة للإصابة بسلالة أوميكرون

اعزل نفسك

تجنب التواصل مع أفراد أسرتك والأفراد الآخرين

يمكنك تناول الباراسيتامول لتخفيف حدة الأعراض

حافظ على شرب الماء بانتظام

تجنب البقاء في السرير لمدة طويلة

إذا كنت تبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر أو تعاني من أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان أو قصور القلب أو ضعف في المناعة أو فشل كلوي، فاتصل بخط المساعدة الخاص بمرضى كورونا.



ألم في الصدر

زرقة في الشفاه أو الوجه

الارتباك أو عدم الاستجابة

التعب الشديد وآلام الجسم

ضيق في التنفس حتى عند عدم بذل أي جهد، مع حدوث تشبع الدم بالأكسجين عند معدل أقل من 94% عند تنفس هواء الغرفة.

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الشديدة للإصابة بسلالة أوميكرون

يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض شديدة توحي بالإصابة بكوفيد-19 طلب الرعاية الطبية بشكل فوري. الأعراض الشديدة للإصابة بسلالة أوميكرونألم في الصدرزرقة في الشفاه أو الوجهالارتباك أو عدم الاستجابةالتعب الشديد وآلام الجسمضيق في التنفس حتى عند عدم بذل أي جهد، مع حدوث تشبع الدم بالأكسجين عند معدل أقل من 94% عند تنفس هواء الغرفة.الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الشديدة للإصابة بسلالة أوميكرونيجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض شديدة توحي بالإصابة بكوفيد-19 طلب الرعاية الطبية بشكل فوري.

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الشديدة للإصابة بسلالة أوميكرون

يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض شديدة توحي بالإصابة بكوفيد-19 طلب الرعاية الطبية بشكل فوري.

(الجزيرة)