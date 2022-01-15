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صحة
الحرمان من النوم يهدّد سلامتك.. وسلامة الآخرين
Lebanon 24
15-01-2022
|
01:00
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إذا كنت تريد أن تتمتع بالصحة، وأن تكون سعيداً قدر الإمكان، فأنت بحاجة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم. فإن النوم أمر حيوي للصحة، لأنه يعزّز التئام وإصلاح القلب والأوعية الدموية. النوم مهم أيضاً للوظيفة المعرفية والرفاهية العاطفية. ويكون استيعاب الإنسان أفضل بعد ليلة نال فيها ما يكفي من النوم، ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تغيير نشاط الدماغ، مما يتسبب في صعوبة اتخاذ القرار والعجز عن حل المشكلات والتحكم العاطفي.
بالطبع، قلة من الناس قد يجادلون في ذلك، ولكن الموضوع الأكثر إثارة للجدل، بالنسبة لموقع «هيلث دايجست» هو ما إذا كان عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم سيفضي إلى الموت أم لا. الجواب معقد بعض الشيء. تقول اختصاصية النوم آني ميللر لـCNET إنه لا يوجد دليل على أن قلة النوم يمكن أن تقتلك بشكل مباشر، ولكن الأرق قد يكون قاتلاً من خلال التنكس العصبي.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للحرمان المزمن من النوم عدد من النتائج التي قد تؤدي إلى الوفاة.
في حين أن الحرمان من النوم قد لا يؤدي بشكل مباشر إلى الموت، إلا أنه يساهم في ذلك بشكل غير مباشر. الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم لديهم متوسط عمر أقل. يرجع جزء من هذا إلى أن الحرمان من النوم يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية مثل أمراض القلب، وهي السبب الأكثر شيوعاً للوفاة في العالم. كما أنه يضعف جهاز المناعة لدى الإنسان، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الأنفلونزا. علاوة على ذلك، فإن الحرمان من النوم هو عامل في حوالي 100 ألف حادث سيارة سنوياً، والتي تتسبب في حوالي 1500 حالة وفاة.
والحرمان من النوم يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى الحوادث الشخصية، ولكن حتى الحوادث الواسعة النطاق يذهب ضحيتها آخرون. مع وضع هذا في الاعتبار، من الواضح أن الحصول على قدر جيد من النوم أمر حيوي ليس فقط لسلامتنا الخاصة، ولكن لسلامة الآخرين من حولنا، لذلك لا داعي للأنانية وترجيح الرغبة في الاستمتاع بحياة الليل على حصولك على قسط كافٍ من النوم.
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