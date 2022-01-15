صحة

في فصل الشتاء... ما هي الاطعمة التي تمنح الدفء؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 02:00
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عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بسرعة، يفتش الجميع عن أفضل الطرق للشعور بالدفء ومنها ما يرتبط بالنظام الغذائي. فالعديد من الأطعمة الشتوية الصحية من حولنا تساعد في الحفاظ على دفء الجسم وتساعد أيضاً على البقاء بصحة جيدة في الشتاء. فاكتشفوها في ما يلي.

1 - الشوربة الساخنة

وعاء من الشوربة الساخنة هو لذيذ كما أنه مهدئ لجسمك. وما يميّز الشوربة انّه يمكن مزج مختلف انواع المكوّنات الموجودة في المطبخ: الخضار، الأرز، الشعيرية، الدجاج، اللحم... وكلّها مكوّنات مفيدة وصحيّة.

2- الزعفران

من السهل إضافة الزعفران إلى نظامك الغذائي. وله فوائد صحية متعددة فهي تساهم في رفع الحالة المزاجية وتقليل الوزن وله أيضاً خصائص مقاومة للسرطان. يمكنك ببساطة إضافة الزعفران إلى نظامك الغذائي عن طريق غلي الزعفران في الحليب وشربه.

3-بذور السمسم

 بذور السمسم رائعة للحفاظ على دفء جسمك في الشتاء. يتم استهلاكها بأشكال مختلفة. تعتبر هذه البذور الصغيرة مصدراً غنياً بالكالسيوم والحديد. كما أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية فهي تحسن صحة الجلد، وتعزز نمو الشعر، كما أنها تعمل بشكل رائع على علاج اضطرابات الجهاز التنفسي.

4-الفواكه الجافة

 تعتبر الفواكه الجافة من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها في فصل الشتاء، مثل المشمش والتين المجفف والتمر واللوز والكاجو. وكلّها ستمنحك الدفء وتعزز أيضاً مناعتك لمحاربة الأمراض، خصوصاً وأنها غنيّة بالعناصر الغذائية والألياف والفيتامينات المهمة للجسم.

5-الزنجبيل

 يشتهر الزنجبيل بخصائصه الحرارية والعلاجية. يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وزيادة تدفق الدم. يمكنك تناول جذر الزنجبيل الخام مع الماء الساخن. ولا تنسي اضافة بعض الزنجبيل الى الشاي المعتاد للحصول على فوائده.

6-العسل

يستخدم العسل بكثرة في مكافحة البرد والسعال والأنفلونزا. من المعروف أن العسل له العديد من الفوائد الصحية فهو يعالج الكثير من المشاكل الصحية كتلك المتعلقة بالجهاز الهضمي، كما يعزز المناعة ويفيد البشرة.
المصدر: صحتي
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