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صحة
إذا كنت تعاني من حموضة المعدة.. إبتعد عن هذه الأطعمة
Lebanon 24
15-01-2022
|
08:00
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الحموضة تعد من مشاكل الجهاز الهضمي المسببة للشعور بألم شديد وحرقان في الصدر، وتتسبب في عدم قدرة الشخص المصاب علي تناول الطعام بسبب عدم القدرة علي ابتلاع الطعام، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأطعمة المسموحة والغير مسموحة لمرضي الحموضة، وذلك وفقا لموقع "webmed".
حيل غذائية ممنوعة علي مرضي الحموضة ومنها:
-الأطعمة الغنية بالدهون:
ابتعد عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون، الدسمة عند الإصابة بالحموضة، والسبب أن الدهون المتواجدة في الأطعمة الدسمة تشكل حمل ثقيل علي المعدة والأمعاء، وتسبب في الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات، ولذا عليك تجنب تناول مثل هذه الأطعمة تجنبا لزيادة الأعراض الخاصة بالحموضة.
-النعناع:
هل تعلم أن تناولك لمشروب النعناع يزيد من شعورك بحرقان المعدة؟..نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، لذا فهو من الممنوعات لدي مرضي الحموضة.
-البرتقال والليمون:
الحمضيات تحتوي علي نسبة عالية من الأحماض، ولذا تؤثر بشكل ملحوظ علي حرقان المعدة، ولذا تجنبها وأبعتد عن تناولك لها حتي لا تتفاقم الأعراض.
- الأطعمة الحارة:
أبتعد عن تناول الأطعمة الحارة، لأنها تزيد من شعورك بحموضة المعدة، والسبب غناها بمركب الكابسيسين الذي يبطيء عملية الهضم، مما يتسبب في الشعور الشديد في حرقان المعدة والحموضة.
المصدر: اليوم السابع
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