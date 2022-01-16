صحة

عالم فيروسات يتوقع موعد نهاية كورونا!

Lebanon 24
16-01-2022 | 02:00
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كشف أستاذ علم الفيروسات في جامعة "جورج واشنطن" قسطنطين تشوماكوف، إن متحور "أوميكرون" يختلف اختلافا كبيرا عن السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد.

 

ووفقا للبروفيسور تشوماكوف، يتميز "أوميكرون" عن أسلافه بقدرته الزائدة على نقل العدوى، ولكن في ذات الوقت، تراجعت بشكل ملحوظ قدرته على إحداث المرض وكذلك تراجعت قدرته على التسبب بالموت.

 

السلالة الجديدة تصيب الشباب بشكل أكبر، وبينهم أخذ المرض ينتشر بسهولة أكبر بكثير من كبار السن.

 

وأضاف: "عند الإصابة بمتحور أوميكرون، يسري المرض بشكل معتدل إلى حد ما، وانخفض معدل الوفيات بشكل كبير. سابقا كانت نسبة الوفيات حوالي 2٪ من المرضى، وأصبحت الآن حوالي 0.1٪".

 

وأشار إلى أن "أوميكرون"، على عكس السلالات السابقة، لا يتطور إلى حد الالتهاب الرئوي.

 

وسرد عالم الفيروسات الأعراض الرئيسية للمرضى المصابين بالنوع الجديد، من بينها، ذكر الصداع والزكام وتهيج الأنف والسعال. في ذات الوقت، لم يعد المريض يلاحظ فقدانه لحاسة الشم كما كان الأمر عند السلالات الأخرى.

 

وأشار تشوماكوف إلى أن أي جائحة لا تستمر عادة أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام: حتى الإنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواح ما بين 50 إلى 100 مليون شخص، تحولت بعد فترة إلى إنفلونزا موسمية. لذلك ربما تكون نهاية الوباء الحالي بفضل "أوميكرون".

المصدر: روسيا اليوم
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