12
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
حيلة ولا أبسط لتغرق في النوم خلال دقائق!
Lebanon 24
16-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ربما تريد الاستيقاظ في اليوم التالي مبكرا، لكن عادة ما يخاصم النوم عيونك حين تريد ذلك بأسرع وقت، لكن التقرير التالي قد تجد فيه الحل البسيط لهذه المعاناة. فإيقاع الساعة البيولوجية لكل شخص يؤثر على تقلبات درجة حرارة الجسم طوال النهار والليل، وانخفاض درجة حرارة الجسم يسبق النوم عادة، ويمكن لخدعة واحدة سريعة وبسيطة وسهلة أن تخلق بيئة مثالية لنوم سريع.
ففي الوقت الذي تشير فيه الدلائل إلى أن ارتداء الجوارب يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، ما يجعلك تنام بشكل أسرع، فإنه يوجد لدى النساء، على وجه الخصوص، "معدل استقلاب أقل أثناء الراحة" ما يؤثر على حساسيتهن تجاه بيئات النوم الأكثر برودة.
كيف يساعد ارتداء الجوارب على النوم؟
يساعد ارتداء الجوارب على توسع الأوعية البعيدة، ما يعني تدفق المزيد من الدم إلى القدمين، وبالتالي، مع تدفق المزيد من الدم نحو القدمين، تبدأ درجة حرارة الجسم الأساسية في الانخفاض.
وحللت الأبحاث المنشورة في المكتبة الوطنية للطب وفق ما نقل موقع "إكسبريس" فعالية جوارب السرير على جودة النوم. وقام فريق البحث، من جامعة سيول الوطنية، بتجنيد ستة رجال لدراسة نومهم. وشارك كل رجل في شرطين تجريبيين:
1. لبس الجوارب في الفراش للنوم. 2. عدم لبس الجوارب في الفراش للنوم.
واستخدم الرسم الخطي على المعصم لتسجيل جودة النوم عبر عدة قياسات وهي كفاءة النوم وإجمالي وقت النوم وعدد الصحوات واستيقظ بعد النوم ومتوسط مدة الاستيقاظ ومؤشر الحركة ومؤشر التجزئة.
قياسات لسبع ساعات
وأخذت جميع القياسات على مدار سبع ساعات بينما كان المشاركون ينامون في غرفة تبلغ درجة حرارتها 23 درجة مئوية.
كما سجل معدلات ضربات القلب ودرجات حرارة الجلد، وسُئل المشاركون عن آرائهم حول مدى جودة نومهم. وعند ارتداء الجوارب أثناء النوم، نام المشاركون 7.5 دقيقة أسرع من النوم عند عدم ارتداء الجوارب.
علاوة على ذلك، فإن إجمالي وقت النوم لمن يرتدون جوارب السرير استمر 32 دقيقة أطول.
وشهد الأشخاص الذين يرتدون الجوارب للنوم "7.5 مرات أقل" من عدد مرات الاستيقاظ أثناء الليل. وكانت كفاءة النوم "أعلى بنسبة 7.6%" لمن يرتدون الجوارب أثناء النوم.
وهكذا، خلص الباحثون إلى أن ارتداء الجوارب أثناء النوم "له آثار إيجابية على نوعية النوم".
لكن يفضل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو تورم القدمين عدم ارتداء الجوارب أثناء النوم.
تابع
الأكثر قراءة
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
Lebanon 24
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
15:18 | 2022-01-16
16/01/2022 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الطقس.. ما سيشهده لبنان يوم الخميس غير متوقع!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الطقس.. ما سيشهده لبنان يوم الخميس غير متوقع!
16:35 | 2022-01-16
16/01/2022 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تحصل في سوق الدولار.. إليكم موعد إنتعاش الليرة
Lebanon 24
خطوة تحصل في سوق الدولار.. إليكم موعد إنتعاش الليرة
06:08 | 2022-01-16
16/01/2022 06:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تحويل الليرة إلى دولار.. ماذا جرى داخل المصارف مؤخراً؟
Lebanon 24
بشأن تحويل الليرة إلى دولار.. ماذا جرى داخل المصارف مؤخراً؟
14:00 | 2022-01-16
16/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارٌ يخرق ليل طرابلس.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انفجارٌ يخرق ليل طرابلس.. ماذا يحصل؟
14:56 | 2022-01-16
16/01/2022 02:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2022-01-17
السكر "أسوأ" الأغذية للجهاز المناعي.. ما هو أفضلها؟
16:00 | 2022-01-16
تنظيف الأسنان بطريقة خاطئة.. يزيد خطر الإصابة بالسرطان!
14:00 | 2022-01-16
زيت النخيل... اليكم بعض المعلومات حوله
12:00 | 2022-01-16
خطر كبير تسببه المشروبات التي تحتوي على "الكافيين"
10:00 | 2022-01-16
بعض الأطعمة الدهنية قد تكون مفيدة... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-01-16
البروتين سرّ الصمود بوجه كورونا.. هذا ما كشفته دراسة جديدة
فيديو
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 11:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 11:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
05:00 | 2022-01-16
17/01/2022 11:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact