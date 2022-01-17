صحة

السكر "أسوأ" الأغذية للجهاز المناعي.. ما هو أفضلها؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-907901-637779985326750294.jpg
Doc-P-907901-637779985326750294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظ الأطباء في الولايات المتحدة عندما ضربت الموجة الأولى من كوفيد، أن غالبية المرضى الذين يحتاجون أجهزة التنفس الصناعي لديهم سلسلة من الحالات الصحية منها السمنة والسكري.

ويصعّب السكري مكافحة فيروس الجهاز التنفسي. وقد أظهرت الدراسات أن فيروس كوفيد يمكن أن يجعل التحكم في نسبة السكر في الدم أسوأ على المدى القصير، ويمكن أن يؤدي إلى إصابة مرضى السكري بحالة سكر دم خطيرة للغاية، حيث يربط الفيروس نفسه بالمستقبلات الموجودة في خلايا بيتا في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين.

وتشير الطبيبة المتخصصة بأمراض الحساسية والمناعة هيذر موداي في مقال نشر في موقع "سي أن بي سي" إلى أن ما نأكله مهم للغاية عندما يتعلّق الأمر بجهاز المناعة. وتقول: "لا يوجد عنصر أكثر ضررًا لصحتك المناعية من السكر، خاصة أثناء كوفيد". 

تأثير السكر
عند ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب استهلاكه بشكل كبير في النظام الغذائي، تبدأ حلقة مفرغة من مقاومة الأنسولين والسمنة التي تؤدي إلى زيادة السيتوكينات الالتهابية وتدمير الأوعية الدموية وتنشيط جهاز المناعة لإصلاح تلك المناطق.

يخلق ذلك مصدر إلهاء كبير لجهاز المناعة ويمهد الطريق للبكتيريا والفيروسات الخطرة للتسلل متخطية دفاعات الجسم.

ولا يساعد التخلص من السكر الزائد من النظام الغذائي في إنهاء هذه الدورة فحسب، بل يمكنه عكسها تمامًا. ويعد رد استهلاك السكر أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين جهاز المناعة، بحسب موداي.

 
وغالبًا ما ينسى الناس أو لا يدركون أن السكر موجود في توابل السلطة والعصائر والزبادي والحبوب وألواح البروتين.

وتشير موداي إلى أهمية الرعاية الوقائية وتنصح الأشخاص بضرورة إجراء اختبار الهيموغوبلين A1c، حتى إذا كان مستوى الغلوكوز في الدم طبيعيًا، حيث يقيس هذا الاختبار متوسط نسبة السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يسمح للطبيب باكتشاف المشكلات الأساسية.

كيف نحسن معدلات السكر في الدم؟
ويمكن بعد التنبه للمشكلة اتخاذ خطوات يمكنها أن تساعد بتحسين الصحة تبدأ بالتوقف عن تناول المأكولات والمشروبات التي تحتوي على السكر بشكل واضح مثل الحلوى. وتشير موداي إلى ضرورة قراءة الملصقات على المنتوجات الغذائية وحتى تلك "الصحية" أو "منخفضة السكر".  

وتلحظ أهمية تناول المزيد من الألياف، حيث لا تحافظ الألياف على انتظام عملية الهضم فحسب، بل تساعد أيضًا في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من ارتفاع السكر.

وتؤكد ضرورة التركيز على إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية إلى النظام الغذائي بدلًا من القلق بشأن خفض السعرات الحرارية.

ما هي الأغذية التي تساعد الجسم على تقوية المناعة؟
وتشير المتخصصة في التغذية فانيسا غصوب في حديث إلى "العربي"، إلى أهمية تناول المأكولات الكاملة مثل الحبوب، والتقليل من تناول الأغذية المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح في تقوية مناعة الجسم.

وتلفت إلى أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الخضر الخضراء اللون مثل السبانخ والملفوف والحمراء اللون مثل التوتيات. 

وتنصح غصوب، لاسيما الذين يعانون من أمراض تنفسية مثل الربو، بتناول الماء والمشروبات الساخنة مثل اليانسون والشاي الأخضر. 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2022-01-16
16:00 | 2022-01-16
14:00 | 2022-01-16
12:00 | 2022-01-16
10:00 | 2022-01-16
08:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website