صحة

أين يفقد أوميكرون نشاطه وحيويته؟ اليكم رأي العلماء

Lebanon 24
17-01-2022 | 08:00
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مازال العلماء وخبراء الصحة يدرسون خصائص متحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي انتشر حول العالم بشكل سريع وكبير، في محاولة لتجنب مزيد من الإصابات.
فقد درس مركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، قدرة متحور أوميكرون على الاستمرار في الحياة في مختلف البيئات وعلى مختلف الأسطح.

وكشفت الدراسة أن سلالة أوميكرون تفقد حيويتها وقدرتها على الاستمرار بشكل أسرع على السيراميك، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

نشاطه يتلاشى على السيراميك
ونفذ خبراء المركز سلسلة من التجارب لتحديد مدى حيوية الفيروس على المعدن والبلاستيك والسيراميك والماء المقطر وتحت نفس ظروف الرطوبة النسبية (30-40%) ودرجة الحرارة (26-28 درجة مئوية).

إلى ذلك، ثبت بالتجربة أن نشاط الفيروس يثبط ويتلاشى على السيراميك بشكل أسرع ويصبح غير قادر على الحياة بعد أقل من 24 ساعة.
وتوصلت الدراسة إلى أن ديناميكيات الانخفاض في صلاحية هذه السلالة لا تختلف كثيرا عن المتحورات التي تمت دراستها قبل ذلك لفيروس كورونا.
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