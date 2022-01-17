صحة

مركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين

Lebanon 24
17-01-2022 | 16:00
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أعلن مدير مركزغاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الإثنين أن لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين، لكن يمكن الاكتفاء بواحدة في حال كانت الجرعة معززة.
وجاءت تصريحات غينتسبورغ خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها "اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين بالأصل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطعيم الأولي سيكون على جرعتين ويمكن الاكتفاء بجرعة واحدة في حال كانت الجرعة معززة وأكبر.
وفي وقت سابق ، أعلن نائب رئيس مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، دينيس لوغونوف، أن لقاح "سبوتنيك V" الأنفي ضد فيروس كورونا غير مؤلم، مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية، وسيخلق حاجزًا إضافيًا بشكل مناعة في الجهاز التنفسي العلوي.
المصدر: سبوتنيك
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