احذر ترطيب اليدين باستمرار

مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يشعر البعض بجفاف اليدين، وأحياناً بحكة وتشقّقات، قد تنتهي بتقرحات، وقد يسوء الوضع مع الغسل المتكرر واستخدام المعقمات للوقاية من مرض فيروس كورونا، فكيف يمكن أن نعتني بأيدينا؟ وما المعلومات الصحيحة والخاطئة التي نسمعها عنها يومياً؟ فيما يلي بعض الحقائق التي أوردها خبراء في تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية.1 ــ اليدان أكثر أعضاء الجسم حساسيةهذه المعلومة صحيحة، ذلك أن اليدين هما من المناطق الأكثر معاناة من البرد في فصل الشتاء. وتقول طبيبة الأمراض الجلدية، ألكسا أندري: إن البشرة رقيقة جداً ومكشوفة دوماً، لذلك تتعرض باستمرار للمهيجات الخارجية، كما أن أولويات الجسم هي الحفاظ على الوظائف الحيوية، والبشرة هي آخر ما يفكر فيه، وعليه فهما تحتاجان إلى عناية خاصة.2 ــ الترطيب لا يحمي البشرةاحذروا من الحساسية الزائدة عند استخدام كريمات الترطيب، لأن رد الفعل الغريزي عند الشعور بجفاف اليدين هو ترطيبهما، وهذه فكرة سيئة، إذ إن وضع المرطب طول الوقت يؤدي إلى كسل البشرة، فكلما قمنا بحمايتها بطبقة دهنية صناعية لحمايتها، قل إنتاجها للمادة الطبيعية التي تغلّفها، وعليه يجب أن نترك أجسامنا تعمل مع توفير القليل فقط من الترطيب عند الحاجة.3 ــ مخاطر الماءإن غسل اليدين ضروري جداً، ولكنه ينطوي على مخاطر، علينا أن نتفهمها، فالصابون معروف بأنه مضر بالبشرة، لكننا أقل وعياً بآثار الماء الذي يضر أيضاً اليدين، فالجير يقتل الخلايا، وإذا ما كان الماء ساخناً فإنه يؤدي الى التهاب البشرة. لذلك بعد غسل اليدين احرصوا على تجفيفهما جيداً، لأنها ستكون أكثر عرضة للتلوث وتغيرات درجات الحرارة بعد زوال الطبقة الدهنية التي تغطيهما.4 ــ التقشير مفيدقد يعتقد البعض ان التقشير يضر اليدين، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، إذ ينصح المختصون بتقشير اليدين قبل وضع أي مرهم ترطيب، وإلا فلن يكون لهذا المرطب أي فعالية، كما أن لا فائدة ترجى من ترطيب الجلد الميت، لذلك يجب قبل تغذية البشرة أن نقوم بتهيئتها، وإن كانت تعاني من جروح وشقوق بمقشر مصنوع في المنزل أو جاهز، حتى تكون النتجية جيدة في النهاية.5 ــ نوعية المستحضراتيشير الخبراء إلى أنه بالإمكان استخدام مراهم ترطيب الوجه لترطيب اليدين صباحاً، سواء ان انتهى المرطب الخاص بهما، أو إن استخدمتم كمية إضافية لترطيب الوجه، لكن احذروا من استخدام كمية كبيرة، إذ تكفي كمية صغيرة لتتمتع بيدين ناعمتين طول اليوم.