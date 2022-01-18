صحة

للتحكم في الجوع قبل النوم.. تناول هذه الأطعمة!

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-908283-637780854218550097.jpg
Doc-P-908283-637780854218550097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينتهي الأمر بمعظمنا بتناول واحد أو أكثر من الأطعمة غير الصحية في وقت متأخر من الليل لسد رغبته في الجوع، وعلى الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لعدم الاستسلام لرغباتنا الشديدة، إلا أن النوم جائعًا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تخريب جهود اتباع النظام الغذائي لإنقاص الوزن، وهناك بعض الأطعمة صالحة للاستهلاك حتى في الساعات المتأخرة من الليل عند الشعور بالجوع دون الإخلال بخطة إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".
 
اليكم أطعمة صحية يمكن تناولها قبل النوم دون الإخلال بخطة إنقاص الوزن:

-الزبادي اليوناني
 
ارتفاع نسبة البروتين وانخفاض السكر في الزبادي يجعله وجبة رائعة قبل النوم لمن يحاولون إنقاص الوزن، حيث يساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون في الجسم، فهو  خيار صحي للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلًا.
 
-زبدة الفول السوداني على خبز الحبوب الكاملة
زبدة الفول السوداني غنية بالتريبتوفان، وهو بروتين يساعد على النوم، كما أنه يساعد في بناء العضلات وبالتالي التخلص من الدهون.
 
-الجبن
تساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع والامتلاء طوال الليل، حيث يساعد البروتين الموجود فيها أيضًا على إصلاح العضلات، وهي الوجبة الخفيفة المثالية قبل النوم.
 
-الموز
الموز غني أيضًا بالتريبتوفان ويساعد على النوم جيدًا، كما نعلم جميعًا أن الموز غذاء رائع ويمنحنا شعورًا بالشبع والامتلاء.
 
-اللوز
يحتوي اللوز على الألياف والبروتين اللذين يساعدان معًا في إنقاص الوزن وتعزيز الصحة بشكل عام، كما أنه يساعد في إدارة مؤشر كتلة الجسم.
 
-الكرز
السكريات الطبيعية في الكرز تساعد على إرضاء الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، كما أن الكرز مصدر طبيعي للميلاتونين، وهو الهرمون المنظم للنوم.

-مشروب البروتين
تعتبر مخفوقات البروتين مفضلة لدى عشاق الصالة الرياضية، حيث أنها تساعد في إصلاح العضلات وتنظيم النوم أيضًا.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-01-18
12:00 | 2022-01-18
10:00 | 2022-01-18
08:00 | 2022-01-18
07:00 | 2022-01-18
05:51 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website