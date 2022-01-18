للتحكم في الجوع قبل النوم.. تناول هذه الأطعمة!

ينتهي الأمر بمعظمنا بتناول واحد أو أكثر من الأطعمة غير الصحية في وقت متأخر من الليل لسد رغبته في الجوع، وعلى الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لعدم الاستسلام لرغباتنا الشديدة، إلا أن النوم جائعًا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تخريب جهود اتباع النظام الغذائي لإنقاص الوزن، وهناك بعض الأطعمة صالحة للاستهلاك حتى في الساعات المتأخرة من الليل عند الشعور بالجوع دون الإخلال بخطة إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".اليكم أطعمة صحية يمكن تناولها قبل النوم دون الإخلال بخطة إنقاص الوزن:-الزبادي اليونانيارتفاع نسبة البروتين وانخفاض السكر في الزبادي يجعله وجبة رائعة قبل النوم لمن يحاولون إنقاص الوزن، حيث يساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون في الجسم، فهو خيار صحي للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلًا.-زبدة الفول السوداني على خبز الحبوب الكاملةزبدة الفول السوداني غنية بالتريبتوفان، وهو بروتين يساعد على النوم، كما أنه يساعد في بناء العضلات وبالتالي التخلص من الدهون.-الجبنتساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع والامتلاء طوال الليل، حيث يساعد البروتين الموجود فيها أيضًا على إصلاح العضلات، وهي الوجبة الخفيفة المثالية قبل النوم.-الموزالموز غني أيضًا بالتريبتوفان ويساعد على النوم جيدًا، كما نعلم جميعًا أن الموز غذاء رائع ويمنحنا شعورًا بالشبع والامتلاء.-اللوزيحتوي اللوز على الألياف والبروتين اللذين يساعدان معًا في إنقاص الوزن وتعزيز الصحة بشكل عام، كما أنه يساعد في إدارة مؤشر كتلة الجسم.-الكرزالسكريات الطبيعية في الكرز تساعد على إرضاء الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، كما أن الكرز مصدر طبيعي للميلاتونين، وهو الهرمون المنظم للنوم.-مشروب البروتينتعتبر مخفوقات البروتين مفضلة لدى عشاق الصالة الرياضية، حيث أنها تساعد في إصلاح العضلات وتنظيم النوم أيضًا.