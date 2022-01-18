11
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة... اليكم المخاطر
Lebanon 24
18-01-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الطبيب الروسي جيورجي سابيغا، أن مشاهدة البرامج التلفزيونية لساعتين متواصلتين قد تسبب مخاطر جدية للصحة بما فيها الموت.
ويشير الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن مشاهدة البرامج التلفزيونية كما هو معتاد، يمكن أن يضر بالصحة، بما في ذلك انسداد الشريان الرئوي نتيجة وصول جلطة دموية تتشكل في الوريد إلى الشريان الرئوي.
ويقول، "تتشكل جلطات دموية أحيانا في أوردة الساقين، نتيجة ركود الدم، أو ضعف تدفقه. فإذا وصلت هذه الجلطة إلى الشريان الرئوي أو أحد فروعه الكبيرة، فسوف تمنع تدفق الدم. وعندها يشعر الشخص بضيق التنفس والم في منطقة القفص الصدري ويرتفع مستوى ضغط الدم بصورة مفاجئة. وإذا كانت الجلطة كبيرة الحجم، يمكن أن تسبب الوفاة. ولكن إذا كانت صغيرة وتسببت في انسداد فرع صغير من الشريان الرئوي ، فقد لا يشعر الشخص بها نهائيا".
ويضيف، "عند الجلوس 2-3 ساعات أمام التلفزيون من دون حركة يزداد كثيرا احتمال انسداد الشريان الرئوي. كما أن شد الساقين أو وضع ساق على أخرى يقاقم الحالة كثيرا".
ويقول، "للوقاية من تشكل الجلطات، يفضل الجلوس بشكل مريح وعدم وضع ساق على أخرى وعدم ارتداء سراويل ضيقة. وعدم الجلوس لفترة طويلة 2-3 ساعات بلا حراك. ومن المهم كل 60 دقيقة النهوض والمشي مدة 5-10 دقائق وتحريك القدمين".
ويضيف، إذا شعر الشخص بعد بقائه ساكنا دون حركة بضيق التنفس أو ألم في الصدر وألم في القدمين واحمرارها وتورمها، فيجب فورا استدعاء سيارة الإسعاف.
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
11:47 | 2022-01-18
18/01/2022 11:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد المطاعم الشهيرة يعود إلى بيروت... والإقبال كبير
Lebanon 24
أحد المطاعم الشهيرة يعود إلى بيروت... والإقبال كبير
03:15 | 2022-01-18
18/01/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
09:29 | 2022-01-18
18/01/2022 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:01 | 2022-01-18
18/01/2022 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
01:41 | 2022-01-18
18/01/2022 01:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-01-18
3 دراسات منفصلة... هل أثبتت فعالية أدوية فايزر ضد أوميكرون؟
14:00 | 2022-01-18
الام الظهر و "أوميكرون"... ما العلاقة بينهما؟
10:00 | 2022-01-18
"الوباء التوأم"... الاتحاد الاوروبي يحذر منه
08:00 | 2022-01-18
ما هو سرّ ذرف دموع عند تقطيع البصل؟ هذه الحلول
07:00 | 2022-01-18
هل النودلز مضرة؟
05:51 | 2022-01-18
ما سبب فقدان حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بفيروس كورونا؟
فيديو
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
19/01/2022 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
19/01/2022 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
19/01/2022 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact