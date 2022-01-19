بشرى لمصابي التهاب المفاصل.. طريقة لإعادة نمو الغضروف

يمكن أن تكون عمليات زرع غرسات كهربائية لعلاج مشاكل الركبة هي الحل لملايين مرضى التهاب المفاصل حيث تمكن العلماء من إعادة نمو الغضروف بمساعدة التيارات الكهربائية.



"كهروضغطية"

بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، طور خبراء الهندسة الحيوية في ولاية كونيتيكت غرسة شبكية صغيرة، بسماكة نصف ملليمتر تقريبًا، تولد تيارات كهربائية صغيرة عند تعرضها للضغط نتيجة للحركة، وهي خاصية تعرف باسم الـ"كهروضغطية"، والتي تتميز بها بعض المواد السيراميكية ومن بينها العظم، حيث تتقارب بعض الشحنات الكهربائية عند تطبيق الضغط عل تلك المواد مما يولد على طرفيها جهدًا كهربائيًا.



وفقًا للدراسة، التي نُشرت في العدد الجديد من دورية Science Translational Medicine، يمكن أن تؤدي حركة المفصل المنتظمة إلى قيام الغرسة بتوليد مجال كهربائي في ركبة مريض التهاب المفاصل مما يحفز الخلايا على النمو حولها وتكوين غضروف جديد.



تقليل الألم الرهيب

إن مرض التهاب المفاصل شائع ومؤلِم وينتج عن تلف مفاصل المريض، وعلى الرغم من أن حشوات الغضاريف عادة ما تخفف الألم في تلك النقاط، إلا أن الإصابات أو التقدم في السن يمكن أن يتسبب في تآكلها.



مع تدهور حالة الغضروف، تبدأ العظام في الاصطدام ببعضها البعض، وبالتالي يعاني المريض من ألم رهيب عند ممارسة الأنشطة اليومية مثل المشي، لذا فإن نمو الغضروف الجديد هو المفتاح لجعل الحالة أقل إيلامًا.



ما قبل التجارب السريرية

من جهته، قال ثان نغوين، باحث ومهندس بيولوجي في جامعة كونيتيكت، إنه يتوخى الحذر في اتخاذ خطوة نحو بدء التجارب على البشر، مشيرًا إلى أن الدراسة، التي أجريت على أرنب تجارب، حققت "نتيجة رائعة، لكننا بحاجة إلى اختبارها على حيوان أكبر حجمه ووزنه أقرب إلى الإنسان". غضاريف جديدةوفقًا للدراسة، التي نُشرت في العدد الجديد من دورية Science Translational Medicine، يمكن أن تؤدي حركة المفصل المنتظمة إلى قيام الغرسة بتوليد مجال كهربائي في ركبة مريض التهاب المفاصل مما يحفز الخلايا على النمو حولها وتكوين غضروف جديد.تقليل الألم الرهيبإن مرض التهاب المفاصل شائع ومؤلِم وينتج عن تلف مفاصل المريض، وعلى الرغم من أن حشوات الغضاريف عادة ما تخفف الألم في تلك النقاط، إلا أن الإصابات أو التقدم في السن يمكن أن يتسبب في تآكلها.مع تدهور حالة الغضروف، تبدأ العظام في الاصطدام ببعضها البعض، وبالتالي يعاني المريض من ألم رهيب عند ممارسة الأنشطة اليومية مثل المشي، لذا فإن نمو الغضروف الجديد هو المفتاح لجعل الحالة أقل إيلامًا.ما قبل التجارب السريريةمن جهته، قال ثان نغوين، باحث ومهندس بيولوجي في جامعة كونيتيكت، إنه يتوخى الحذر في اتخاذ خطوة نحو بدء التجارب على البشر، مشيرًا إلى أن الدراسة، التي أجريت على أرنب تجارب، حققت "نتيجة رائعة، لكننا بحاجة إلى اختبارها على حيوان أكبر حجمه ووزنه أقرب إلى الإنسان".