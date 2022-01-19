صحة

شرب المياه على الريق... اليكم بعض المعلومات

Lebanon 24
19-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-908812-637781901226986764.jpg
Doc-P-908812-637781901226986764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الطبيبة الروسية نورية ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن عادة شرب الماء قبل وجبة الفطور مفيدة، ولكن بشرط واحد.


وتشير الطبيبة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الماء الذي نشربه على الريق قبل الفطور، يجب ان يكون له تأثير إيجابي في الجسم.

وتقول، "كوب من الماء قبل الفطور في الصباح، فعلا عادة مفيدة، لأنها تعمل على إيقاظ الجسم، وتبدأ جميع العمليات الداخلية، حيث تبدأ المعدة بالعمل بشكل صحيح ويتحسن مزاج الشخص وكذلك حالة الجلد وميكروبيوم الأمعاء. ومن وجهة نظر أمراض الجهاز الهضمي، يبدا أحد ردود الفعل الأساسية بالعمل- المعدة والأمعاء. أي أن شرب الماء على الريق يحفز عملية تمعج الأمعاء".

ولكن الماء الذي نشربه في الصباح يجب أن يكون بدرجة حرارة معينة.

وتقول، "يجب أن يكون هذا الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان هناك ميل للإمساك، الذي يعاني منه حوالي 80 بالمئة من سكان المدن. وعند وجود ألم في البطن، يجب أن يكون الماء دافئا".

وتضيف، يمكن إضافة الليمون إلى الماء أو عصير البرتقال، ولكن في حالة وجود مشكلات في الجهاز الهضمي لا ينصح بذلك.

وتقول، "شرب الماء المضاف له الليمون أو عصير البرتقال على الريق، له تاثير إيجابي، إذا كان الشخص لا يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة وأمراض الأمعاء المختلفة. لأن هذا الماء وخاصة عندما يكون باردا، يفاقم المشكلات ويسبب تشنجات وآلام في البطن والتهاب البنكرياس والمرارة".

( نوفوستي) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-01-19
12:00 | 2022-01-19
10:00 | 2022-01-19
08:00 | 2022-01-19
07:00 | 2022-01-19
05:00 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website