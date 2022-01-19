ما تأثير تناول نصف ملعقة من زيت الزيتون يومياً؟

ذكرت دراسة أميركية حديثة، أن استهلاك أكثر من 7 غرامات (نصف ملعقة كبيرة) من زيت الزيتون يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المرتبطة بأمراض السرطان والجهاز التنفسي والتنكس العصبي.ووجدت الدراسة، التي نشرتها مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب (ACC)، أن استبدال حوالي 10 غرامات يوميا من المارجرين والزبدة والمايونيز ودهون الألبان، بكمية معادلة من زيت الزيتون يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34 في المئة.مخاطر الوفاةوأظهرت بيانات الدراسة، أن الأشخاص الذين يضيفون نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو أكثر إلى نظامهم الغذائي يوميا تقل مخاطر الوفاة لديهم جراء الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19 في المئة.كما تقلل أعراض الوفاة بالسرطان بنسبة 17 في المئة، ويكونون أقل عرضة للوفاة بأمراض الرئة بنسبة 18 في المئة، وتسهم أيضا في انخفاض خطر الوفاة بنسبة 29 في المئة بسبب الأمراض التنكسية العصبية، مثل: الزهايمر والشلل الرعاش.الفواكه والخضراواتوأوضحت البيانات أن الأشخاص الذين لديهم استهلاك أعلى لزيت الزيتون يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا وأقل عرضة للتدخين، وكان لديهم استهلاك أكبر للفواكه والخضراوات.