صحة

مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.. اليكم أبرزها

Lebanon 24
20-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-909143-637782609928192532.jpg
Doc-P-909143-637782609928192532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي خبيرة التغذية الروسية، أنه لصحة القلب يجب تناول الأسماك الحمراء التي تُصطاد في البحار والأنهار ثلاث مرات في الأسبوع.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المواد الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.
وتقول، "تتصدر أمراض القلب والأوعية الدموية قائمة أسباب الوفيات في العالم. لذلك من المهم جدا الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومراقبة مستوى ضغط الدم الشرياني ومستوى الكوليسترول في الدم. ويساعد فيتامين С الموجود بنسبة عالية في مخلل الملفوف وعنب الثعلب وكيوي، على تقوية جدران الأوعية الدموية".

وتضيف، "كما تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على تقوية جدران الأوعية الدموية، وتنصح بتناول الأسماك الحمراء على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، وكذلك بذور الكتان والصنوبر، والكولاجين الموجود في مرق العظام هو عنصر بناء مهم لجدران الأوعية الدمويةـ، لذلك عند نقصه تضعف الأوعية. وأن المغنيسيوم في المكسرات والبذور مهم للحفاظ على مستوى مستقر لضغط الدم، لأن هذا العنصر يساعد على تخفيض مستوى الإجهاد".

وتشير الخبيرة، إلى أنه لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، الذي يؤثر بصورة مباشرة في صحة القلب والأوعية الدموية يجب تناول البصل والثوم الطازج يوميا وكذلك مجموعة فيتامين В الموجود في البقوليات والخبز الكامل..
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-01-20
03:30 | 2022-01-20
03:05 | 2022-01-20
23:00 | 2022-01-19
16:00 | 2022-01-19
14:00 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website