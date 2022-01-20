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صحة
مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.. اليكم أبرزها
Lebanon 24
20-01-2022
|
02:00
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أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي خبيرة التغذية الروسية، أنه لصحة القلب يجب تناول الأسماك الحمراء التي تُصطاد في البحار والأنهار ثلاث مرات في الأسبوع.
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المواد الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.
وتقول، "تتصدر أمراض القلب والأوعية الدموية قائمة أسباب الوفيات في العالم. لذلك من المهم جدا الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومراقبة مستوى ضغط الدم الشرياني ومستوى الكوليسترول في الدم. ويساعد فيتامين С الموجود بنسبة عالية في مخلل الملفوف وعنب الثعلب وكيوي، على تقوية جدران الأوعية الدموية".
وتضيف، "كما تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على تقوية جدران الأوعية الدموية، وتنصح بتناول الأسماك الحمراء على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، وكذلك بذور الكتان والصنوبر، والكولاجين الموجود في مرق العظام هو عنصر بناء مهم لجدران الأوعية الدمويةـ، لذلك عند نقصه تضعف الأوعية. وأن المغنيسيوم في المكسرات والبذور مهم للحفاظ على مستوى مستقر لضغط الدم، لأن هذا العنصر يساعد على تخفيض مستوى الإجهاد".
وتشير الخبيرة، إلى أنه لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، الذي يؤثر بصورة مباشرة في صحة القلب والأوعية الدموية يجب تناول البصل والثوم الطازج يوميا وكذلك مجموعة فيتامين В الموجود في البقوليات والخبز الكامل..
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