أعشاب مفيدة جدا لصحتنا... ما هي؟

قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ‫ريستماير إن الأعشاب تتميز بفوائد صحية جمة، حيث إنها غنية بالفيتامينات ‫مثل فيتامين إيه (A) وسي (C) وكيه (K) ومعادن كالحديد والبوتاسيوم.‫وأوضحت ريستماير أن الأعشاب تزخر بالمركبات النباتية الثانوية التي ‫تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على خفض ‫ضغط الدم المرتفع، وهي غنية بالزيوت العطرية التي تعمل على فتح ‫الشهية أو الشعور بالهدوء والاسترخاء.‫وفيما يأتي نظرة سريعة على أشهر الأعشاب وأبرز فوائدها الصحية:البقدونسيحتوي البقدونس على فيتامينات سي وكيه ومادة البيتا ‫كاروتين (β-Carotene) التي يحولها الجسم إلى فيتامين إيه، الذي يمتاز بتأثير مضاد ‫للأكسدة ويحفز بعض وظائف جهاز المناعة.الكزبرةتحتوي الكزبرة على زيوت عطرية تحفز الشهية وتساعد على ‫التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الشعور بالامتلاء وانتفاخ البطن ‫وتقلصات الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على فيتامين سي.الريحانيحتوي الريحان على البيتا كاروتين، كما أنه غني بالمغنيسيوم. ويمتاز بتأثير منشط للشهية، ‫كما أنه مفيد للجهاز الهضمي.الميرميةتحتوي الميرمية على مادة التانينات التي تساعد على الهضم ‫ومواجهة انتفاخ البطن، ويمكن أيضا أن تكون مضادة للتعرق، كما أن للميرمية أيضا ‫تأثيرا مضادا للبكتيريا ومثبطا للالتهابات.الشبتيحتوي الشبت على مادة البيتا كاروتين وفيتامين سي والبوتاسيوم. وتساعد هذه العشبة على علاج انتفاخ البطن.الزعتريمتاز الزعتر بتأثير ‫مضاد للفيروسات وطارد للبلغم، لذا غالبا ما يُشرب شاي الزعتر للمساعدة في تخفيف السعال وأعراض التهاب الحلق.