علامات تدلّ على أنّك قليل الحركة

غالباً ما نخطط كل يوم للعمل لفترة أطول قليلاً في مكاتبنا، وبعدها نتسابق على ماراثون مشاهدة أفلام Netflix. هكذا نبدو كسولين جداً للقيام بالتسوق من البقالة، لذلك نطلب الطعام عبر الإنترنت. مع كل هذه الأدوات الحديثة. ليس من المستغرب أن تبدأ أجسادنا في الذعر وتخبرنا بأن الوقت قد حان للاعتناء بأنفسنا.يقدم موقع "برايت سايد" بعض العلامات التحذيرية، التي يرسلها جسمنا بسبب الكسل، في محاولة لجعل حياتك أسهل قليلاً وأكثر صحة.1 ــ انتفاخ العينينيعد نمط الحياة الخامل أحد العوامل الرئيسية لاحتباس الماء، تظهر العيون المنتفخة بسبب فترات طويلة من البقاء في وضع أفقي. يُعتقد أن اليوغا هي الحل الأفضل. تضغط هذه الوضعية للجلوس التأملي على الرأس وتعزز الدورة الدموية. بمجرد أن تبدأ في دمج بعض الحركة في روتينك اليومي، يمكنك التخلّص من مشكلة العيون المنتفخة.2 ــ الإمساكالتمرين مهم لحركات الأمعاء المنتظمة. إذا كنت تقضي معظم وقتك جالساً، فسيستغرق الطعام وقتاً أطول للانتقال عبر الأمعاء الغليظة. وبالتالي، فإن كمية الماء التي يمتصها جسمك من الفضلات محدودة، مما يؤدي إلى الإمساك. يحسّن التحرك بانتظام من كفاءة الجهاز الهضمي. حتى 5 دقائق بسيطة من تمارين التمدد والاستطالة مرات عدة في اليوم يمكن أن تمنع الإمساك.3 ــ النسيانإذا كنت تشعر في كثير من الأحيان أن فكرة أخرى قد فرت من ذهنك للتو، فمن الأفضل أن تتحرك قليلاً. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين اعتادوا أنماط حياة خاملة يظهرون تغيرات هيكلية في الدماغ في منطقة الفص الصدغي الإنسي. هذا الفص مسؤول عن قدرتنا على حفظ الأشياء. ثبت أن التمارين البدنية تعزّز الذاكرة. ليس من المستغرب أن تنمو بنية دماغك كلما أصبحت أكثر لياقة.4 ــ آلام الركبةيمكن أن تخفف التمارين من أعراض التهاب المفاصل وهشاشة العظام، وخاصة التمارين الهوائية المنخفضة التأثير. ينصح المرضى الذين يعانون من آلام الركبة المزمنة بالخضوع لبرنامج تمارين. من خلال التمرين بانتظام، تقوى عضلاتك وتصبح أكثر مرونة.5 ــ الرغبة الشديدة في السكريكافح النشاط البدني الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل مثالي. يعزّز طاقتك ويطلق الإندروفين، الذي يشجع السعادة العامة. الهرمونات السعيدة بدورها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل كبير. يؤدي الحصول على قدر كافٍ من الحركة خلال النهار إلى إبعاد الاكتئاب. لذلك، فلا وجود لاكتئاب أو مزاج سيئ، لا داعي للانغماس في تناول الآيس كريم!