دراسة جديدة تكشف دور معدن ضروري لجهاز المناعة في محاربة السرطان

يعد مستوى المغنيسيوم في الدم عاملا مهما في قدرة الجهاز المناعي على معالجة مسببات الأمراض والخلايا السرطانية.



وكتب باحثون من جامعة بازل في سويسرا ومستشفى بازل الجامعي، في مجلة Cell، أن الخلايا التائية تحتاج إلى كمية كافية من المغنيسيوم لتعمل بكفاءة. وقد يكون لنتائجهم آثار مهمة على مرضى السرطان.





والآن، اكتشف الباحثون بقيادة البروفيسور كريستوف هيس، من قسم الطب الحيوي في جامعة بازل ومستشفى بازل الجامعي وقسم الطب بجامعة كامبريدج، أن الخلايا التائية يمكنها القضاء على الخلايا غير الطبيعية أو المصابة بكفاءة فقط في بيئة غنية بالمغنيسيوم. وعلى وجه التحديد، المغنيسيوم مهم لوظيفة بروتين سطح الخلية التائية المسمى LFA-1.



ويلعب بروتين LFA-1 دورا رئيسيا في تنشيط الخلايا التائية. ويوضح البروفيسور هيس: "في الحالة غير النشطة، يكون موقع الالتحام هذا في شكل منحن، وبالتالي لا يمكنه الارتباط بكفاءة بالخلايا المصابة أو غير الطبيعية. وهذا هو المكان الذي يلعب فيه المغنيسيوم دورا. وإذا كان المغنيسيوم موجودا بكميات كافية بالقرب من الخلايا التائية، فإنه يرتبط بـ LFA-1 ويضمن بقاءه في وضع ممتد، وبالتالي يكون نشطا". ويرتبط نقص المغنيسيوم بمجموعة متنوعة من الأمراض، مثل الالتهابات والسرطان. وأظهرت الدراسات السابقة أن النمو السرطاني ينتشر بشكل أسرع في أجسام الفئران عندما تلقت الحيوانات نظاما غذائيا منخفض المغنيسيوم، وأن دفاعها ضد فيروسات الإنفلونزا قد ضعف أيضا. ومع ذلك، هناك القليل من الأبحاث حتى الآن حول كيفية تأثير هذا المعدن بالضبط على جهاز المناعة.والآن، اكتشف الباحثون بقيادة البروفيسور كريستوف هيس، من قسم الطب الحيوي في جامعة بازل ومستشفى بازل الجامعي وقسم الطب بجامعة كامبريدج، أن الخلايا التائية يمكنها القضاء على الخلايا غير الطبيعية أو المصابة بكفاءة فقط في بيئة غنية بالمغنيسيوم. وعلى وجه التحديد، المغنيسيوم مهم لوظيفة بروتين سطح الخلية التائية المسمى LFA-1.ويلعب بروتين LFA-1 دورا رئيسيا في تنشيط الخلايا التائية. ويوضح البروفيسور هيس: "في الحالة غير النشطة، يكون موقع الالتحام هذا في شكل منحن، وبالتالي لا يمكنه الارتباط بكفاءة بالخلايا المصابة أو غير الطبيعية. وهذا هو المكان الذي يلعب فيه المغنيسيوم دورا. وإذا كان المغنيسيوم موجودا بكميات كافية بالقرب من الخلايا التائية، فإنه يرتبط بـ LFA-1 ويضمن بقاءه في وضع ممتد، وبالتالي يكون نشطا".