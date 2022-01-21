صحة

هل تعاني من مشاكل في الكبد؟ ... اليك هذه المعلومات

Lebanon 24
21-01-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-909649-637783656802373233.jpg
Doc-P-909649-637783656802373233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، لأنه مسؤول عن مجموعة واسعة من الوظائف من بينها التخلص من السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات ويفرز العصارة الصفراء، التي تساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي. ولهذا هو السبب في أن العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة، بحسب ما نشره موقع NDTV Food.

إلى هذا، قال استشاري التغذية روبالي داتا: "يقوم الكبد بأكثر من 500 وظيفة منقذة للحياة ومستدامة يوميًا. كما أنه أيضًا أحد الأعضاء التي تطهر نفسها. لذلك، من المهم جدًا إطعام أجسامنا طعامًا صحيًا ومغذيًا، حتى لا يبذل الكبد مجهودًا كبيرًا طوال الوقت".

وهناك بعض الخيارات لمشروبات صحية تساعد في التخلص من السموم، مما يسهم في تعزيز عملية تطهير الجسم بسهولة مما يدعم صحة الكبد، كما يلي:

1. القهوة
يعد مشروب القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم. وتشرح العديد من الدراسات أن تناول القهوة بالجرعات الصحيحة يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الكبد. يوضح روبالي داتا أن نتائج إحدى "الدراسات التجريبية أظهرت أن تناول القهوة بكميات معتدلة يساعد في الواقع في الحفاظ على الكبد خاليًا من الأمراض. كما تبين أن تناول القهوة يقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة عن طريق زيادة إنتاج الغلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

2. الشاي الأخضر
تشير دراسة نُشرت في دورية الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن الشاي الأخضر، إلى جانب التمارين الرياضية، يساعدان في تعزيز صحة الكبد. توصلت دراسة، أُجريت على جرذان المختبر، إلى أن تناول مستخلص الشاي الأخضر أدى إلى التخلص من العناصر الغذائية المُصنعة بشكل مختلف، كما أن الجسم تعامل مع الطعام بشكل أفضل.

3. شاي الكركم
من المعروف أن الكركم من العناصر بالغة الأهمية كمضاد للالتهاب.


في هذا السياق، يضيف روبالي داتا أن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات. يساعد تناول شاي الكركم أيضًا على تعزيز الدورة الدموية في الجسم، مما يعزز صحة الكبد بشكل أكبر.

4. عصير الشمندر
يحتوي الشمندر (أو البنجر) على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والبكتين والبيتالين والبيتين. كما يتميز بتوفيره لكمية كافية من الألياف والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامينات A وC.

فيما يقول خبير التغذية روبالي داتا: "تساعد هذه العناصر الغذائية (التي يوفرها الشمندر) بشكل أكبر في تحسين تدفق العصارة الصفراء مما يساعد على إزالة النفايات السامة من أجسامنا".
 
(العربية) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-01-21
10:00 | 2022-01-21
08:00 | 2022-01-21
05:00 | 2022-01-21
03:30 | 2022-01-21
02:00 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website