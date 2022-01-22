تحذير: لا تكثروا من شرب الشاي.. قد يؤدي للإصابة بالسرطان!

حذر أحد الباحثين البارزين في جمعية مرض السرطان الأميركية من مخاطر سوء تناول بعض المشروبات الشائعة، ومنها الشاي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.

وأكد الدكتور فرهاد إسلامي أن شرب الشاي بكمية أكثر من 700 مل ودرجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية يومياً قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية للمريء بنسبة 90 في المئة.

ولفت إلى أن تناول الشاي يجب أن ينحصر بأربعة أكواب يومياً فقط كحدّ أقصى لمحبّي هذا المشروب، مشيراً إلى أن تناول الشاي بكثرة يمكن أن يساهم في خسارة العظام للكالسيوم، مما يهدّد بترقّقها.

وشدّد إسلامي على كل الذين يشربون الشاي وهو بالغ السخونة أن يتعودوا الانتظار حتى يبرد قليلاً ويصبح دافئاً للتخفيف من أضراره على الجسم. وأضاف: "هذا الخطر يحدث عند أولئك الذين يعشقون شرب الشاي ويتناولون أكثر من عشرة أكواب يومياً، حيث يحتوي هذا المشروب على مادة التانينات التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد، مما قد يؤدي أيضاً إلى نقص الحديد في الجسم".