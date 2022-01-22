صحة

للتخلص من انتفاخ المعدة.. اتبع هذه الطريقة السحرية

Lebanon 24
22-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-910024-637784527238255114.jpg
Doc-P-910024-637784527238255114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن أن يحدث انتفاخ المعدة لأسباب عدة، لكن غالباً ما يكون لذلك تأثير سلبي على الحياة اليومية، الأمر الذي قد يشعرنا بعدم الراحة ويؤثر على العديد من نشاطاتنا، إلا أن خبراء صحة وجدوا حلا سحريا لتلك المشكلة تتلخص بخطوات غذائية بسيطة.

فقد نصح الخبراء باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والسكريات، يدعى (فوداب) FODMAP واختيار أطعمة بديلة بعناية لتلك المرتفعة الكربوهيدرات واستبدالها بأطعمة تحتوي على ألياف أكثر، وفق ما نشرته "ذي إكسبريس" البريطانية.

نظام "فودماب"
وأوضح التقرير أن أحد الأهداف الرئيسية لنظام الغذائي "فودماب" هو تقليل الانتفاخ عن طريق تقييد الكربوهيدرات قصيرة السلسلة من النظام الغذائي.

وقود للبكتيريا
وأضافوا أن النقطة الأهم هي إعادة إدخال بعض أطعمة "فودماب" مرة أخرى في النظام الغذائي لفوائدها المحتملة، بخاصة أن الكميات الصغيرة منها تعد وقوداً للبكتيريا الجيدة ومن المحتمل أن تكون مهمة في صحة الأمعاء على المدى الطويل.

في موازاة ذلك، ذكر التقرير عدداً من الأطعمة منخفضة الكربوهيدارت والتي تندرج ضمن نظام "فودماب" ومنها الخس والجزر والثوم.

ويمكن أن يكون من بين أسباب انتفاخ المعدة الأخرى عدم تحمل بعض الأنواع من الأطعمة التي يصعب هضمها، وتتسبب في رد فعل مزعج عند تناولها، ويجب التقليل منها أو عدم تناولها حسب كل طبيعة الجهاز الهضمي لكل شخص.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:00 | 2022-01-23
08:00 | 2022-01-23
08:00 | 2022-01-23
07:00 | 2022-01-23
05:00 | 2022-01-23
02:09 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website