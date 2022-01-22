للتخلص من انتفاخ المعدة.. اتبع هذه الطريقة السحرية

يمكن أن يحدث انتفاخ المعدة لأسباب عدة، لكن غالباً ما يكون لذلك تأثير سلبي على الحياة اليومية، الأمر الذي قد يشعرنا بعدم الراحة ويؤثر على العديد من نشاطاتنا، إلا أن خبراء صحة وجدوا حلا سحريا لتلك المشكلة تتلخص بخطوات غذائية بسيطة.فقد نصح الخبراء باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والسكريات، يدعى (فوداب) FODMAP واختيار أطعمة بديلة بعناية لتلك المرتفعة الكربوهيدرات واستبدالها بأطعمة تحتوي على ألياف أكثر، وفق ما نشرته "ذي إكسبريس" البريطانية.نظام "فودماب"وأوضح التقرير أن أحد الأهداف الرئيسية لنظام الغذائي "فودماب" هو تقليل الانتفاخ عن طريق تقييد الكربوهيدرات قصيرة السلسلة من النظام الغذائي.وقود للبكتيرياوأضافوا أن النقطة الأهم هي إعادة إدخال بعض أطعمة "فودماب" مرة أخرى في النظام الغذائي لفوائدها المحتملة، بخاصة أن الكميات الصغيرة منها تعد وقوداً للبكتيريا الجيدة ومن المحتمل أن تكون مهمة في صحة الأمعاء على المدى الطويل.في موازاة ذلك، ذكر التقرير عدداً من الأطعمة منخفضة الكربوهيدارت والتي تندرج ضمن نظام "فودماب" ومنها الخس والجزر والثوم.ويمكن أن يكون من بين أسباب انتفاخ المعدة الأخرى عدم تحمل بعض الأنواع من الأطعمة التي يصعب هضمها، وتتسبب في رد فعل مزعج عند تناولها، ويجب التقليل منها أو عدم تناولها حسب كل طبيعة الجهاز الهضمي لكل شخص.